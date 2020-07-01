С июля меняются некоторые выплаты "Содры"

Принцип подсчета выплат не меняется.

Например, выплаты по болезни не могут быть меньше 11,64% средней зарплаты за позапрошлый квартал. Поэтому при подсчете пособия в третьем квартале будут учитывать данные за первый квартал.

С июля минимальное пособие по болезни составляет 159,49 евро в месяц, или – 7,56 евро в день. Минимальные выплаты получают жители, получающие зарплату ниже минимальной.

Максимальное пособие по болезни не может быть больше двух средних зарплат за позапрошлый квартал. В ближайшие три месяца это будет 1700,69 евро, или 80,60 евро в день. Такие выплаты получают жители, чья зарплата составляет больше двух средних.

С 1 июля меняется размер пособия по безработице – максимальное пособие в третьем квартале составит 797,18 евро. Для сравнения, во втором квартале это было 783,51 евро. Минимальное пособие не меняется – 141,25 евро.

Информацию о подаче документов на получение пособий можно найти на сайте www.sodra.lt.