С июля меняется порядок движения в Старой части Вильнюса: чего ждать

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в фейсбуке подчеркнул, что новый порядок планировали ввести со следующего года, но поскольку начался карантин, движение автомобилей естественным образом сократилось, было решено внедрить порядок в этом году. По словам мэра, треть транспорта в Старом городе сейчас пересекает его транзитом.

В соответствии с планом, с 1 июля Старый город разделят на 4 зоны: Исландскую, Латакскую, Тракайскую и Субачаус.

В этих зонах движение будет организовано в одном направлении, петлями. Кроме того, это петли не будут соединяться, поэтому проехаться по Старому городу насквозь не получится. Например, к Ратуше можно будет приехать с трех разных зон, но все зоны не будут сообщаться между собой.

Кроме того, с 11 мая 4 улицы станут пешеходными:

это ул. А.Савичаус (между ул. Аугустиёну и 6 домом на ул. А.Савичаус);

ул. Стиклю (участок от ул. Стиклю, 7A до Гаоно, 10);

проспект Гедиминаса (между ул. Вильняус и Т.Врублевскё, разрешается доставка товаров с 4 до 11 ч.).

Также меняется порядок движения на ул. Вильняус между ул. Исландиёс и ул. Лабдарю – этот участок станет более приветливым для пешеходов и велосипедистов, но возможность проезда останется.

Исландская зона

Въезд с перекрестка ул. Памянкальнё, Йогайлос и Пилимо. С ул. Исландиёс можно повернуть налево на ул. Вильняус и направо, чтобы по ул. Клайпедос выехать на Пилимо. Здесь также разрешено движение по ул. Леиклос и Бенедиктину.

Латакская зона

Въезд с ул. Русу. Можно по ул. Латако выехать на ул. Диджёи и далее по одной стороне ул. Вокечу, а с нее повернуть на ул. Доминикону и выехать по ул. Университето. Кроме того, тут можно ездить по ул. Шв. Йоно, Шварцо и небольшой части ул. Гаоно.

Тракайская зона

Въезд с перекрестка ул. Й.Басанавичаус и Пилимо. С ул. Траку можно повернуть налево на ул. Вильняус и выехать через ул. Клайпедос. Можно повернуть направо и по ул. Вокечу выехать через ул. Руднинку на Пилимо. В этой зоне можно ездить по ул. Пранцишкону, Кедайню, Лидос, Жемайтиёс и Лигонинес.

Зона Субачаус

Въезд с перекрестка ул. Субачаус, М.Даукшос и А.Страздялё. По ул. Субачаус можно ехать на ул. Диджёи до Ратуши. Затем по ул. Руднинку выехать на ул. Пилимо. Кроме того, в эту зону можно взъехать по ул. Вису Швянтую. Здесь разрешено движение по ул. Арклю, Бокшто до выезда и Ужупскому мосту.

Подробности на карте.