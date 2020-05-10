С хорошей погодой литовцы забыли про карантин: провели выходные у озер

Скопировать ссылку С хорошей погодой литовцы забыли про карантин: провели выходные у озер

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В воскресенье, когда столбик термометра поднялся вверх и напомнил лето, вильнюсцы съехались к Зеленым озерам. Там жители, казалось, совершенно забыли карантин, принимали солнечные ванны и купались.