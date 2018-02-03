Об индексации, из-за которой с февраля этого года повышается сумма алиментов, напоминает адвокат Эгле Маурице. В своем комментарии DELFI она объяснила, что каждый год 1 февраля необходимо индексировать присужденные судом суммы, которые выплачиваются как содержание на детей или других лиц, или как возмещение ущерба, если Департамент статистики за прошедший год фиксирует инфляцию, превышающую 1%.

Новый размер периодических выплат должен рассчитать сам плательщик. Департамент статистики Литвы объявил, что в декабре 2017 г. инфляция, по сравнению с тем же месяцем позапрошлого года, в стране составила 3,9%. Индекс потребительских цен за 2017 г., соответственно, равен 103,9.

«Эта цифра важна для всех, кто обязан ежемесячно выплачивать алименты на детей или другие периодические выплаты. Периодическая выплата умножается на Индекс потребительских цен и делится на 100, полученная величина округляется с точностью до 1 евро: 49 центов и менее не считается, а 50 центов и более округляется до евро. Поэтому, если надо платить, например, по 200 евро ежемесячно, то с 1 февраля 2018 г. эта цифра – 208 евро. Индексировать не надо только те суммы, которые присуждены не ранее чем шесть месяцев назад», - сказала она.

По ее словам, если содержание выплачивается на нескольких детей, и если алименты не индексировались длительное время, возникает немаленькая разница между тем, что уплачено, и что можно требовать. Если бывшие супруги не могут договориться, склонны «сводить счеты», нередко тот родитель, который растит детей и получает выплаты, обращается к приставу.

«Родитель, который аккуратно платит алименты и не знает об индексации, удивляется, получив сообщение пристава, или обнаружив, что его банковский счет арестован. Верховный суд Литвы объяснил, что и в тех случаях, когда в решении суда не указано об индексации, в случае инфляции, алименты должны ежегодно пересчитываться», - напомнила адвокат.

Важно помнить, что суды не относят к содержанию выделяемые ребенку карманные деньги, подарки, покупаемые вещи. Такой практики придерживаются и приставы. Лучше всего суммы алиментов переводить на банковский счет взрослому, т.е., тому из родителей, с которым установлено место жительства ребенка.

В период 2014–2016 г. присужденные судом суммы не индексировались, так как в Литве три года фиксировалась дефляция, или инфляция была менее 1%. В прошлом году уже необходимо было пересчитывать, так как в 2016 г. инфляция составляла 1,7%. То есть, если сумма 200 евро в месяц была установлена ранее 1 июля 2016 г., с 1 февраля 2018 г. необходимо выплачивать 211 евро в месяц.