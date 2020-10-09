В постановлении правительства Литвы сказано, что во время карантина будет уменьшена интенсивность движения на междугороднем и пригородном транспорте – можно ехать только сидя в 1 м от других пассажиров. Транспортные средства будут дезинфицировать в начале и в конце каждого маршрута.
Люди могут ходить только по двое (за исключением членов семей) и соблюдать дистанцию в 2 м, избегать тесного контакта. Эти требования не действуют только во время похорон.
В общественных местах все лица старше 6 лет должны находиться в масках.
В Расейняй рекомендуют жителям без надобности не выходить из дома и по мере возможности работать удаленно.
Во время карантина отменяются все культурные, спортивные, развлекательные мероприятия. Все собрания, за исключением голосования на выборах в парламент.
Кафе и рестораны будут работать с 8 до 24 ч.
В местах торговли ограничено количество посетителей - на 10 кв. м один посетитель/покупатель.
Все дошкольные и образовательные учреждения работают удаленно.
В храмах рекомендуют не проводить службы.
В среду министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сказал, что эпидемиологическая ситуация в районе остается сложной. Министр признал, что жители города неохотно сдают анализы на коронавирус.
Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что люди должны тестироваться, чтобы не пришлось вообще закрывать город. Однако после заседания правительства он сказал, что если ситуация в Расейняй улучшится, то карантин там могут отменить и раньше.
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