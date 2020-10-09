aA
В Расейняй действует локальный карантин. Он будет длиться две недели – до 23 октября включительно.
Raseiniai iš paukščio skrydžio
Raseiniai iš paukščio skrydžio
© DELFI / Birutė Davidonytė

В постановлении правительства Литвы сказано, что во время карантина будет уменьшена интенсивность движения на междугороднем и пригородном транспорте – можно ехать только сидя в 1 м от других пассажиров. Транспортные средства будут дезинфицировать в начале и в конце каждого маршрута.

Люди могут ходить только по двое (за исключением членов семей) и соблюдать дистанцию в 2 м, избегать тесного контакта. Эти требования не действуют только во время похорон.

Статьи по теме:
Глава Минздрава – о возможности карантина: все может быть  (17)
Президент Литвы призывает население активно голосовать на парламентских выборах  (120)

В общественных местах все лица старше 6 лет должны находиться в масках.

В Расейняй рекомендуют жителям без надобности не выходить из дома и по мере возможности работать удаленно.

Во время карантина отменяются все культурные, спортивные, развлекательные мероприятия. Все собрания, за исключением голосования на выборах в парламент.

Кафе и рестораны будут работать с 8 до 24 ч.

В местах торговли ограничено количество посетителей - на 10 кв. м один посетитель/покупатель.

Все дошкольные и образовательные учреждения работают удаленно.

В храмах рекомендуют не проводить службы.

В среду министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сказал, что эпидемиологическая ситуация в районе остается сложной. Министр признал, что жители города неохотно сдают анализы на коронавирус.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что люди должны тестироваться, чтобы не пришлось вообще закрывать город. Однако после заседания правительства он сказал, что если ситуация в Расейняй улучшится, то карантин там могут отменить и раньше.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Мужчина полгода назад болел коронавирусом, сдал сейчас анализы и удивился (14)

У Гитиса из Вильнюса коронавирус установили 4 апреля....

В Каунасской больнице из-за угрозы коронавируса закрыто кардиологическое отделение (3)

Из-за очага коронавируса закрыто кардиологическое...

За сутки выявлено 142 новых случая коронавируса, один человек умер (27)

За минувшие сутки в Литве от COVID-19 умер один человек,...

TOP новостей

Осень преподнесла сюрпризы на рынке аренды жилья: новые тенденции и изменение цен (17)

В середине августа специалисты оценивали ситуацию на...

Опрос жителей показал жуткую реальность: каждый пятый житель Литвы не мог попасть к врачу (3)

В пятницу Департамент статистики Литвы представил...

За сутки подтверждено 133 новых случая коронавируса, умер еще один человек

За минувшие сутки в Литве от COVID-19 умер один человек,...

Maksimas Milta

"Деконструкции пропаганды": теории заговора о событиях в Беларуси, достойные пера Джорджа Оруэлла (25)

Сегодня в центре внимания кремлевская пропаганда о...

В Вильнюсе ДТП совершил нетрезвый кандидат в парламент (11)

В четверг во второй половине дня в Вильнюсе виновником...

|Maža didelių žinių kaina