С COVID-19 в больницах Литвы находятся 255 человек, 26 из них – в реанимации

По данным ведомства, лечение с кислородными масками применяется для 94 пациентов, еще 14 находятся на искусственной вентиляции легких.

В целом с начала заражений в Литве болезнь выявлена у 9104 человек, продолжают болеть 4956, выздоровевшими считаются 3978.

От коронавируса скончались 126 человек, еще 44 зараженных умерли по иным причинам.