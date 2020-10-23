С COVID-19 в больницах Литвы находятся 255 человек, 26 из них – в реанимации

По данным ведомства, лечение с кислородными масками применяется для 94 пациентов, еще 14 находятся на искусственной вентиляции легких.
В целом с начала заражений в Литве болезнь выявлена у 9104 человек, продолжают болеть 4956, выздоровевшими считаются 3978.
От коронавируса скончались 126 человек, еще 44 зараженных умерли по иным причинам.
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