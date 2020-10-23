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В больницах Литвы находятся 255 пациентов с COVID-19, из них 26 - в реанимации, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.
С COVID-19 в больницах Литвы находятся 255 человек, 26 из них – в реанимации
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным ведомства, лечение с кислородными масками применяется для 94 пациентов, еще 14 находятся на искусственной вентиляции легких.

В целом с начала заражений в Литве болезнь выявлена у 9104 человек, продолжают болеть 4956, выздоровевшими считаются 3978.

От коронавируса скончались 126 человек, еще 44 зараженных умерли по иным причинам.

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