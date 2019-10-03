По словам директора Литовского центра исследования геноцида и сопротивления жителей Тересе Бураускайте, центр осуществляет новую программу, направленную на повторную проверку всех возможных документов, на основе которых были выбиты надписи на фасаде здания в центре столицы Литвы.
"Я уже сейчас могу сказать, что фамилии нескольких человек с фасада, видимо, будут удалены. Но, скорее всего, не из-за их связей с Холокостом", – сказала Бураускайте.
Директор сказала, что прежде процесс проверки протекал "в некоторой спешке".
Новая проверка завершится в конце 2020 года.
Издание пишет, что, по его данным, на здании могли появиться фамилии людей, связанных с убийством евреев и активным пособничеством нацистам. Были и такие лица, данные об активном антисоветском сопротивлении о которых были неясны или вообще не было таких данных, зато в делах есть много информации о совершенных ими преступлениях.
Идея выбить на здании в центре города фамилии жертв советского режима была осуществлена в 2000 году.
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