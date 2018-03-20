С апреля – упрощенная процедура трудоустройства иностранцев в Литве

Таким образом хотят контролировать потоки иностранцев, приезжающих в Литву. Хотят сделать, чтобы они приезжали по приглашению реальных работодателей, а не посредников.

Поскольку работодатели, которые хотят трудоустроить иностранцев, подают документ на выдачу визы электронным способом, иностранец сразу же может подать необходимые документы в диппредставительство или консульский отдел. Приехав в Литву, такой человек сразу же может начать работать.

Согласно сообщению МВД, с учетом увеличения количества обращений за визами для работы в Литве, такое распределение потоков иностранцев поможет регулировать рабочую нагрузку Департамента миграции и миграционных служб.

Надо отметить, что в Литве подавать документы на получение визы по-прежнему могут иностранцы, приезжающие работать по утвержденному Биржей труда списку профессий.

Только через диппредставительства и консульства заявки на визы должны подавать иностранцы из стран, не входящих в ЕС и ЕАСТ.

С 1 января 2017 г. по 15 марта 2017 г. было подано 2973 заявок на получение визы иностранцами, которые приезжали по работе, за тот же период 2018 года – 6902 заявок.