С 8 июня больничный не оплачивают родителям учеников начальной школы

По данным Соцмина, деньги не платят с понедельника, поскольку 5 июня завершился учебный год для учеников начальной школы.
Больничные по присмотру за детсадовцами, детьми-дошкольниками и детьми-инвалидами не будут оплачивать с того дня как в силу вступит соответствующий закон (он вступит в силу на следующий день после того как его подпишет президент Литвы.
По данным Соцмина, пока в Литве действует режим карантина и чрезвычайного положения, но детские сады работают, работают и школы, поэтому за уход за здоровыми детьми деньги платить не будут.
Если ребенок заболеет, больничный будут оплачивать по действующему порядку - 14 дней платят выплаты в размере 65,94% зарплаты "на бумаге".
Представитель "Содры" Малгожата Козич сказала, что количество таких выплат сократилось после того, как в Литве открылись детские сады.
Всего во время карантина "Содра" выплатила по больничным 88 млн. евро.
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