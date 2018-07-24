С 25 июля некоторые телефоны в Литве и за рубежом могут не работать. Это касается краденых телефонов или тех телефонов, владельцы которых задолжали оператору связи, сказал LRT заместитель начальника Литовского бюро криминальной полиции Аудрюс Валейка. По его словам, будут блокироваться не все краденые телефоны, поскольку некоторые из них нужны для проведения расследований.
Mobilusis telefonas
© Shutterstock nuotr.

С 25 июля по просьбе полиции операторы мобильной связи начнут блокировать краденые,а также утерянные в Литве и за границей телефоны и телефоны незаконно приобретенные в Литве и за рубежом.

По словам Валейки, ассоциация операторов мобильной связи, объединяющая операторов всего мира, решила начать такую акцию для борьбы с преступностью.

"Если краденый телефон будут блокировать только в одной стране, этого недостаточно. Если его будут блокировать в большинстве стран, то тогда преступники не смогут получить прибыль, продав краденую вещь, никто ее не будет покупать, поскольку ею нельзя пользоваться", – указал Валейка. В акции участвуют почти 150 операторов мобильной связи из разных стран. Валейка сказал, что в среду могут не работать все аппараты, в которые вставляют SIM-карту.

"Это будет работать не только в Литве. Система единая. Во всех странах, операторы которых подключились к этой сети, краденые телефоны работать не будут", – сказал Валейка.

Он прибавил, что блокируют не только краденые телефоны. Блокировать могут и телефоны должников операторов мобильной связи. Кроме того, заблокируют не все краденые телефоны.

"Будут блокировать не все телефоны, поскольку в ходе расследования применяют разные тактики. Иногда тот или иной телефон не блокируют, поскольку наша цель – найти подозреваемого и сам предмет. Все зависит от расследования, но если тактика будет иной, то телефон блокируют", – сказал Валейка.

Если человек хочет купить подержанный телефон, то рекомендуется сначала проверить его в полицейской базе данных на сайте www.manoimei.lt. Там жители могут проверить и имеющиеся у них телефоны.

"Инструкция по проверке очень простая. [...] Вводишь специальный код и видишь, есть ли телефон в системе", – сказал Валейка.

Если вы заметили, что ваш аппарат заблокирован, Валейка рекомендует сначала обратиться к оператору мобильной связи, поскольку будут блокировать не только краденые телефоны.

"Ситуации могут быть разные, поскольку будут блокировать не только краденые телефоны, но и телефоны должников. Поэтому сначала предлагаю обращаться к оператору", – сказал Валейка. Оператор укажет причину блокирования.

Если выяснится, что телефон краденый, надо обратиться в ближайшее отделение полиции, там установят, в какой стране он был украден и на какой стадии находится расследование. Эту информацию предоставят владельцу телефона.

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