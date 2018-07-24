С 25 июля по просьбе полиции операторы мобильной связи начнут блокировать краденые,а также утерянные в Литве и за границей телефоны и телефоны незаконно приобретенные в Литве и за рубежом.
По словам Валейки, ассоциация операторов мобильной связи, объединяющая операторов всего мира, решила начать такую акцию для борьбы с преступностью.
"Если краденый телефон будут блокировать только в одной стране, этого недостаточно. Если его будут блокировать в большинстве стран, то тогда преступники не смогут получить прибыль, продав краденую вещь, никто ее не будет покупать, поскольку ею нельзя пользоваться", – указал Валейка. В акции участвуют почти 150 операторов мобильной связи из разных стран. Валейка сказал, что в среду могут не работать все аппараты, в которые вставляют SIM-карту.
"Это будет работать не только в Литве. Система единая. Во всех странах, операторы которых подключились к этой сети, краденые телефоны работать не будут", – сказал Валейка.
Он прибавил, что блокируют не только краденые телефоны. Блокировать могут и телефоны должников операторов мобильной связи. Кроме того, заблокируют не все краденые телефоны.
"Будут блокировать не все телефоны, поскольку в ходе расследования применяют разные тактики. Иногда тот или иной телефон не блокируют, поскольку наша цель – найти подозреваемого и сам предмет. Все зависит от расследования, но если тактика будет иной, то телефон блокируют", – сказал Валейка.
Если человек хочет купить подержанный телефон, то рекомендуется сначала проверить его в полицейской базе данных на сайте www.manoimei.lt. Там жители могут проверить и имеющиеся у них телефоны.
"Инструкция по проверке очень простая. [...] Вводишь специальный код и видишь, есть ли телефон в системе", – сказал Валейка.
Если вы заметили, что ваш аппарат заблокирован, Валейка рекомендует сначала обратиться к оператору мобильной связи, поскольку будут блокировать не только краденые телефоны.
"Ситуации могут быть разные, поскольку будут блокировать не только краденые телефоны, но и телефоны должников. Поэтому сначала предлагаю обращаться к оператору", – сказал Валейка. Оператор укажет причину блокирования.
Если выяснится, что телефон краденый, надо обратиться в ближайшее отделение полиции, там установят, в какой стране он был украден и на какой стадии находится расследование. Эту информацию предоставят владельцу телефона.
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