30 евро за въезд платят только в течение двух месяцев, в самый разгар сезона. Такое решение было принято, чтобы сократить поток автомобилей на косе, заметил мэр Неринги Дарюс Ясайтис.
В этом году в Нерингу приезжало меньше автобусов, поскольку было меньше иностранных туристов (в 2019 г. автобусов было 2200, а в 2020 - всего 351).
Кроме того, после введения карантина была закрыта граница с Калининградской областью.
С 20 июня по 20 августа на косу приехало больше 48 000 легковых автомобилей, в 2019 г. за тот же период - 69 000. Муниципалитет считает, что это результат закрытия границы с РФ.
С 21 августа уменьшится и плата за въезд на кемперах - с 30 до 20 евро, а с 1 сентября - до 15 евро.
С 1 сентября снизят и плату за въезд автобусов - с 70 до 30 евро (для тех, в которых больше 30 мест), и с 20 до 15 для тех, в которых меньше 30 мест.
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