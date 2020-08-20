30 евро за въезд платят только в течение двух месяцев, в самый разгар сезона. Такое решение было принято, чтобы сократить поток автомобилей на косе, заметил мэр Неринги Дарюс Ясайтис.

В этом году в Нерингу приезжало меньше автобусов, поскольку было меньше иностранных туристов (в 2019 г. автобусов было 2200, а в 2020 - всего 351).

Кроме того, после введения карантина была закрыта граница с Калининградской областью.

С 20 июня по 20 августа на косу приехало больше 48 000 легковых автомобилей, в 2019 г. за тот же период - 69 000. Муниципалитет считает, что это результат закрытия границы с РФ.

С 21 августа уменьшится и плата за въезд на кемперах - с 30 до 20 евро, а с 1 сентября - до 15 евро.

С 1 сентября снизят и плату за въезд автобусов - с 70 до 30 евро (для тех, в которых больше 30 мест), и с 20 до 15 для тех, в которых меньше 30 мест.