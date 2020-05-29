В период с 1 июля 2020 года по 1 января 2023 года будет происходить переход от покупки услуги у монопольного поставщика и создаваться условия для активной работы поставщиков электроэнергии.

"Основная цель – эти перемены должны быть на пользу всем жителям, даже тем, кто потребляет небольшое количество электроэнергии. Мы перенимаем положительный опыт других стран и хотим создать условия для формирования активного и конкурентоспособного рынка розничных поставок электроэнергии, появления новых и качественных услуг", – сказал министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Эстония считается одной из самых эффективных стран, отказавшихся от монопольных поставок в сфере электроэнергии. Эстонцы уже давно получили возможность активно выбирать поставщиков, а вовлечение большого числа потребителей в конкурентоспособный рынок предоставило компаниям возможность бороться за клиента, поэтому увеличилось и количество поставщиков.

"Опыт других секторов, например, телекоммуникационного, банковского показал, что если отказаться от монополии и сформировать конкурентоспособные условия, то клиентам делают много новых предложений. Жители Литвы ощутили конкуренцию операторов мобильной связи, качество их услуг и изменение цен. Как предусмотрено в законе, ESO будет информировать жителей, предоставлять им необходимую информацию, чтобы все они получали информацию и своевременно выбрали подходящего поставщика электроэнергии", – сказал гендиректор ESO Миндаугас Кейзерис.

Такие перемены уже ощутили бизнес-клиенты. ГСРЭ не устанавливает цены на электричество для них уже с 2010 года – все компании могут покупать электричество на подходящих для них условиях и сами решать, у кого покупать. В первом квартале этого года 92% электроэнергии покупали у поставщиков, остальную часть – у гарантирующих поставщиков. По данным ГСРЭ, во втором полугодии 2019 г. в Литве активно работали 27 поставщиков электричества.

Из чего состоит плата за электроэнергию

Сейчас цену на электричество для всех бытовых потребителей ежегодно пересчитывает и устанавливает ГСРЭ. Когда потребители сами будут выбирать поставщика, ГСРЭ будет регулировать только половину стоимости кВт/ч (составляющую платы за инфраструктуру и системные услуги, которые предоставляют компании Litgrid и ESO). Стоимость второй половины будет зависеть от цены на бирже Nord Pool и конкуренции между поставщиками, которая и дает жителям право на выбор.

ГСРЭ будет регулировать только составляющие платы за услуги монопольных электросетей. Остальная часть цены будет зависеть от конкуренции на рынке между поставщиками. Потребители могут спокойно планировать свои расходы, выбирая услуги поставщиков, отвечающих их потребностям. Будем следить, чтобы последовательный переход от монопольных услуг, начиная с жителей, которые используют больше всего электричества, не вызывал проблем у социально уязвимых групп. ГСРЭ больше всего внимания будет уделять рынку поставок – прозрачные ли услуги предоставляют людям, нет ли дискриминации, не злоупотребляют ли поставщики своим положением на рынке и т.д. И конечно, в этом контексте не будут забыты и социально уязвимые группы потребителей – ГСРЭ установит цену на услуги для уязвимых потребителей у гарантирующих поставщиков", – сказала председатель ГСРЭ Инга Жилене.

Что должны знать бытовые потребители электроэнергии – важнейшие даты

Отказ от монопольных услуг в этой сфере будет проходить в три этапа, несмотря на то, что поставщика жители могут выбирать уже сейчас:

ESO nuotr.

Переход к открытому рынку будет совершаться последовательно. В этом году в первый этап попадут жители, которые используют больше всего электроэнергии (см. график выше):

1. В июле 2020 г. жители Литвы, которые используют больше 5000 кВт/ч электроэнергии в год, получат письмо с уведомлением, что срок действия соглашения о поставках электроэнергии истекает 1 января 2021 года и информацией о возможности выбрать поставщика электроэнергии.

2. С начала сентября, если потребитель не выскажется против, ESO передаст его контактные данные и данные о потреблении электроэнергии поставщикам, а они представят клиенту свои предложения.

3. Потребители, входящие в первую группу, должны до 10 декабря выбрать подходящего поставщика и подписать новый договор о поставках (в первый и второй этап не попадают уязвимые потребители, независимо от того, какое количество электроэнергии они потребляют). Списки поставщиков можно найти на сайтах www.pasirinkitetiekeja.lt и www.vert.lt.

Защита для бытовых потребителей – гарантирующий поставщик

Если жители не успеют выбрать поставщика до конца 2020 г., то потребителям из первой группы электроэнергию будет поставлять гарантирующий поставщик. Это предусмотрено в законе об электроэнергетике. Пока жители будут пользоваться услугами гарантирующего поставщика, они будут платить за услуги ESO по установленной законом цене, которая состоит из цены на бирже Nord Pool, плюс 25% (ценовая политика включена в закон).

ESO nuotr.

Поэтому жителей призывают воспользоваться предложением поставщиков и выбрать поставщика, чтобы не попадать к гарантирующему поставщику.

Защита социально уязвимых потребителей

С целью защиты социально уязвимых потребителей в законе указано, что их переход к новому порядку состоится на последнем этапе, независимо от того, сколько электроэнергии они потребляют. Однако важно заметить, что, как и все другие потребители, люди из этой группы могут по своему желанию в любое время выбрать независимого поставщика.

Дополнительно предусмотрено, то с 1 января 2023 года уязвимым потребителям, которые будут получать услуги гарантирующего поставщика, обеспечат более благоприятные цены в тех случаях, если они не выберут независимого поставщика.

Для информирования общества – сайт pasirinkitetiekeja.lt

Вопрос отказа от монополии в сфере поставок электроэнергии курирует Минэнерго, а информирования общества – компания ESO. Для удобства жителей был создан сайт pasirinkitetiekeja.lt. На этом сайте все жители найдут важнейшую информацию о возможности смены поставщика электроэнергии и о том, каковы основные шаги отказа от монополии в этой сфере в Литве.

Информация ESO.