"В других государствах Европы: Германии, Франции, Швеции, - участие судебных заседателей в отправлении правосудия повышает доверие к судам. Это было бы эффективной превенцией в борьбе с коррупцией в судебной системе", - сказал для пресс-релиза член парламентской фракции Литовской социал-демократической партии Юозас Бернатонис.

Проект конституционный поправки планируется внести в Сейм на весенней сессии.

По словам министра юстиции Эльвинаса Янкявичюса, проекты необходимых законов сейчас находятся в разработке.

Согласно проекту, Конституцию предлагается дополнить положением о том, что "в установленных законом случаях и порядке вместе с судьями дела могут рассматривать и решения принимать также граждане, давшие присяги заседателя".

Предлагается, чтобы это положение вступило в силу с 1 января 2021 года.

Сейм прошлого созыва в 2016 году утвердил концепцию, чтобы в судах было узаконено участие представителей общества.

Согласно концепции, заседатели будут участвовать в только в устном процессе рассмотрения дела в судах первой инстанции и вместе с судьями будут принимать решения в этих делах.

Заседателей предполагается назначать в делах об особо тяжких преступлениях, о преступлениях коррупционного характера, о незаконных действиях правоохраны, о защите общественного интереса и пр.