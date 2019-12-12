Парламент Литвы решил снизить призывной возраст. С 1 января 2020 года это будет 18-23 года вместо действующего сейчас 19-26 лет.
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За эти поправки к закону о призыве (проект Nr. XIIIP-3037(2) голосовали 88 депутатов, воздержался 1.

Инициаторы предложения сказали, что призывникам старшего возраста служба в армии наносит непропорционально большой урон (у них бывают семьи, они работают или живут за границей).

Как и до сих пор, добровольцами могут стать лица 18–38 лет, как мужчины, так и женщины.

Принятыми поправками было решено утвердить реформу резерва военного персонала.

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