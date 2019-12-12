За эти поправки к закону о призыве (проект Nr. XIIIP-3037(2) голосовали 88 депутатов, воздержался 1.
Инициаторы предложения сказали, что призывникам старшего возраста служба в армии наносит непропорционально большой урон (у них бывают семьи, они работают или живут за границей).
Как и до сих пор, добровольцами могут стать лица 18–38 лет, как мужчины, так и женщины.
Принятыми поправками было решено утвердить реформу резерва военного персонала.
Фермеры протестуют в Брюсселе и просят помощи Науседы в вопросе выплат (4)
Несколько десятков фермеров из Латвии , Литвы и...
Внимание вильнюсцев привлекли работы на территории закрытой Лукишкской тюрьмы (2)
12 декабря вильнюсцы заметили, что на территории...
С 2020 года меняется призывной возраст в Литве (24)
Парламент Литвы решил снизить призывной возраст. С 1...
Жительница Каунаса рассказала об уходе за пожилыми людьми: это ужасно (24)
Во вторник вечером в социальной сети пользователи...
Еще один пострадавший младенец: подозреваемый был известен полиции (1)
В Вилкавишкском районе в КПЗ был закрыт 26-летний...
TOP новостей
Парламент Литвы принял предложение Науседы: пенсии поднимутся немного больше (30)
12 декабря парламент Литвы проголосовал по поправкам к...
Жительница Каунаса рассказала об уходе за пожилыми людьми: это ужасно (24)
Во вторник вечером в социальной сети пользователи...
Шимоните о том, кого больше всего коснется налог на недвижимость: представьте такую женщину (48)
Экс-министр финансов и член фракции Союза...
С 2020 года меняется призывной возраст в Литве (24)
Парламент Литвы решил снизить призывной возраст. С 1...
"Есть большое внимание российских спецслужб к странам Балтии": Андрей Солдатов и Ирина Бороган – о борьбе Кремля с неугодными эмигрантами (104)
Известные российские журналисты-расследователи Андрей...