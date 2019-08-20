За поправки проголосовали 57 депутатов, еще 10 были против, 24 депутата воздержались.
1 ноября - День всех святых - в Литве выходной день.
Лидер правящих "крестьян" Рамунас Карбаускис перед голосованием в парламенте сказал журналистам, что фракция поддерживает идею объявить выходным днем и 2 ноября.
По его словам, это очень важно для общества.
Председатель комитета социальных дел и труда Риманте Шалашявичюте обратила внимание на то, что два выходных побудят эмигрантов приехать в Литву, чтобы посетить могилы близких.
Либерал Симонас Гентвилас заявил, что ему непонятно, почему эти дни столь важны.
"На самом ли деле есть для этого основания, подкрепленные установившимися в обществе традициями?" – вопрошал он.
Поправки к ТК предложили депутаты Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей.
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