Парламент Литвы принял поправки к Трудовому кодексу и объявил, что с 2020 года 2 ноября (День усопших) в Литве станет выходным днем.
© DELFI / Tomas Vinickas

За поправки проголосовали 57 депутатов, еще 10 были против, 24 депутата воздержались.

1 ноября - День всех святых - в Литве выходной день.

Лидер правящих "крестьян" Рамунас Карбаускис перед голосованием в парламенте сказал журналистам, что фракция поддерживает идею объявить выходным днем и 2 ноября.

По его словам, это очень важно для общества.

Статьи по теме:
День поминовения усопших в Литве может стать выходным  (7)
Члены Сейма поддерживают идею введения еще одного нерабочего дня  (8)

Председатель комитета социальных дел и труда Риманте Шалашявичюте обратила внимание на то, что два выходных побудят эмигрантов приехать в Литву, чтобы посетить могилы близких.

Либерал Симонас Гентвилас заявил, что ему непонятно, почему эти дни столь важны.

"На самом ли деле есть для этого основания, подкрепленные установившимися в обществе традициями?" – вопрошал он.

Поправки к ТК предложили депутаты Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей.

Общество

В вильнюсской аптеке умерла женщина: свидетель происшествия удивлена поведением аптекарей

Рима, которая стала свидетелем трагедии в вильнюсской...

С 2020 года 2 ноября в Литве будет выходным днем (1)

Парламент Литвы принял поправки к Трудовому кодексу и...

Festivalio Sostinės dienos 2018 akimirka /Foto: Andrius Mažeika

В Вильнюсе пройдут "Дни столицы": чего ожидать и где искать развлечения (3)

Организаторы праздника советуют отметить красным в...

Погода: после грозы вернется тепло (1)

Во вторник днем на погоду подействует зона высокого...

Литовские цены – глазами туристов: это не Варшава, скорее Париж (95)

В понедельник после обеда, когда на улице было 29...

TOP новостей

Литовские цены – глазами туристов: это не Варшава, скорее Париж (95)

В понедельник после обеда, когда на улице было 29...

Сейм повторно предоставил полномочия правительству Литвы, но оппозиция сомневается в законности

Во вторник Сейм Литвы принял решение о повторном...

В вильнюсской аптеке умерла женщина: свидетель происшествия удивлена поведением аптекарей

Рима, которая стала свидетелем трагедии в вильнюсской...

С 2020 года 2 ноября в Литве будет выходным днем (1)

Парламент Литвы принял поправки к Трудовому кодексу и...

Владимирас Лаучюс. Двадцатилетие Путина. Чего ждать от России? (35)

В России возможны лишь две формы государственной...