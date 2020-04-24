"В соответствии с планом, он (третий этап смягчения – BNS) может начаться 11 мая. Тогда можно будет отчасти начать проведение работы культурных учреждений, возможно, ограниченные собрания", – сказал 24 апреля министр культуры Литвы Миндаугас Кветкаускас.

"Для нас это очень актуальный вопрос, мы согласовываем это и с учреждениями, и с ассоциациями. Попробуем согласовать эти вопросы к третьему этапу смягчения карантина", – сказал он.

По словам министра, надо найти решение в вопросе людей из группы риска, а также подобрать характеристику безопасного расстояния.

"Нам надо творчески подойти к поиску решений" – сказал министр. Однако он подчеркнул, что неограниченные массовые мероприятия возможны только на последнем этапе.

"Самая высокая опасность заражения - во время массовых мероприятий", – подчеркнул министр.

Он сообщил, что на смягчение последствий COVID-19 в сфере культуры правительство выделило 8,3 млн. евро.

Напомним, что карантин в Литве действует с 16 марта.