aA
С 11 мая в Литве планируют третий этап смягчения карантина, разрешат небольшие собрания, сообщает министр культуры.
Parodos „Rūšių atsiradimas. 90-ųjų DNR“ atidarymo festivalis – „MOratonas“
Parodos „Rūšių atsiradimas. 90-ųjų DNR“ atidarymo festivalis – „MOratonas“
© Rytis Šeškaitis

"В соответствии с планом, он (третий этап смягчения – BNS) может начаться 11 мая. Тогда можно будет отчасти начать проведение работы культурных учреждений, возможно, ограниченные собрания", – сказал 24 апреля министр культуры Литвы Миндаугас Кветкаускас.

Статьи по теме:
Правила для посетителей уличных кафе в Литве: за столиком не больше двух человек  (2)
Самый большой вокзал Литвы - царство наркоманов и пьяниц  (121)

"Для нас это очень актуальный вопрос, мы согласовываем это и с учреждениями, и с ассоциациями. Попробуем согласовать эти вопросы к третьему этапу смягчения карантина", – сказал он.

По словам министра, надо найти решение в вопросе людей из группы риска, а также подобрать характеристику безопасного расстояния.

"Нам надо творчески подойти к поиску решений" – сказал министр. Однако он подчеркнул, что неограниченные массовые мероприятия возможны только на последнем этапе.

"Самая высокая опасность заражения - во время массовых мероприятий", – подчеркнул министр.

Он сообщил, что на смягчение последствий COVID-19 в сфере культуры правительство выделило 8,3 млн. евро.

Напомним, что карантин в Литве действует с 16 марта.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Глава Минздрава Литвы заговорил о будущем: придется привыкать к иной реальности (59)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига и...

После карантина в Литве прогнозируют невиданную ранее волну эмиграции (67)

Из -за коронавируса бизнес в Литве сталкивается с...

Министр: в Литве из-за карантина не работают около 200 000 работников (4)

В Литве по причине карантина не работают около 200 тыс....

В Вильнюсе открываются детские сады для детей, чьи родители должны выходить на работу Каунас не открывает, Клайпеда - открывает (7)

В Вильнюсе с понедельника открываются детские сады...

TOP новостей

Lauko kavinės Kaune Lauko kavinės Kaune

Ассоциация баров и ресторанов призывает поддержать бизнес: оставляли 2 евро чаевых, сейчас оставьте 7 (173)

В Литве вот-вот откроются уличные кафе и бары, однако...

Самый большой вокзал Литвы - царство наркоманов и пьяниц (121)

Во время карантина на Вильнюсском железнодорожном...

В фейсбуке распространяют список требований для детских садов: не больше 10 детей в группе  примут и учащихся начальной школы

В фейсбуке распространяют список требований для...

С 11 мая в Литве планируют третий этап смягчения карантина (2)

С 11 мая в Литве планируют третий этап смягчения...

С начала пандемии ru.Delfi читает больше пользователей из Беларуси и других соседних стран (10)

С началом пандемии значительно увеличилось количество...

|Maža didelių žinių kaina