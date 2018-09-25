Система IPR позволит пациентам регистрироваться заранее, отзывать визит, следить в интернете за историей своих визитов. Даже после появления этой системы пациенты смогут регистрироваться и по телефону и в регистратуре.
По словам вице-министра здравоохранения Кристины Гаруолене, эта система поможет обеспечить равномерное распределение пациентов между учреждениями и специалистами, а пациенты будут видеть реальную занятость врачей и выбирать учреждение, где можно быстрее попасть к врачу.
В законе об услугах здравоохранения сказано, что пациент должен попасть к семейному врачу в течение 7 дней, а к специалисту - в течение 30 дней, если нет возможности предоставить ему эти услуги сразу же. Если учреждение, куда обратился пациент за помощью, не может ему предоставить такую услугу в положенный срок, ему дадут на выбор три варианта в других учреждениях.
Система будет напоминать пациенту о запланированном визите.
Эта система абсолютно безопасная, поскольку подключение осуществляется через электронные ворота власти.
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