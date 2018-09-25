С 1 января 2019 г. все медучреждения Литвы приглашают присоединиться к системе предварительной регистрации пациентов (IPR), благодаря этому пациентам будет проще попасть к врачу. Благодаря такой форме регистрации пациенту смогут раньше оказать необходимую помощь.
© A.Didžgalvio nuotr.

Система IPR позволит пациентам регистрироваться заранее, отзывать визит, следить в интернете за историей своих визитов. Даже после появления этой системы пациенты смогут регистрироваться и по телефону и в регистратуре.

По словам вице-министра здравоохранения Кристины Гаруолене, эта система поможет обеспечить равномерное распределение пациентов между учреждениями и специалистами, а пациенты будут видеть реальную занятость врачей и выбирать учреждение, где можно быстрее попасть к врачу.

В законе об услугах здравоохранения сказано, что пациент должен попасть к семейному врачу в течение 7 дней, а к специалисту - в течение 30 дней, если нет возможности предоставить ему эти услуги сразу же. Если учреждение, куда обратился пациент за помощью, не может ему предоставить такую услугу в положенный срок, ему дадут на выбор три варианта в других учреждениях.

Система будет напоминать пациенту о запланированном визите.

Эта система абсолютно безопасная, поскольку подключение осуществляется через электронные ворота власти.

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