С 1 января 2019 года на 10% увеличатся зарплаты педагогов дошкольного обучения. Такое решение принято путем одобрения правительством Литвы порядка подсчета, распределения и использования средств на обучение.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

На повышение зарплат педагогов дошкольного обучения выделили 13,4 млн. евро. На вспомогательные нужды в системе образования из бюджета выделят 11,8 млн. евро: на одного ученика из этих средств будут выделять не 57, как сейчас, а 70 евро.

На 10% увеличивают и финансирование школ, которые осуществляют специализированные программы, например, инженерным лицеям.

Финансирование учеников 1–8 классов школ нацменьшинств увеличивают на 2%. Путем пересчета средств (по среднегодовому количеству учащихся), появится больше денег на выравнивающие классы, в которых детей, невладеющих литовским, учат литовскому языку.

Все эти средства запланированы в бюджете образования на 2019 г., всего на просвещение в следующем году выделили на 193 млн. евро больше. Из них 49,1 млн. евро дополнительно выделяют на зарплаты учителям, 31,1 млн. евро – на зарплаты преподавателям, научным сотрудникам, исследователям и стипендии докторантов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

С 1 января увеличатся зарплаты некоторых педагогов

С 1 января 2019 года на 10% увеличатся зарплаты педагогов...

Эксперты: размещенные в странах Балтии и Польше силы НАТО в случае нападения могут потерпеть поражение (17)

Американские эксперты в сфере безопасности...

С Нового года родителей ждут перемены: увеличатся выплаты на детей (1)

С 1 января "детские" деньги увеличат на 20 евро, а на...

Предприниматель: могу быстро показать, где взять деньги для учителей (8)

Год подходит к концу, компании подводят итоги и...

Погода изменится в ближайшие сутки: ожидаются осадки

В четверг утром на взморье и на юго-западе страны пойдет...

TOP новостей

Предприниматель: могу быстро показать, где взять деньги для учителей (8)

Год подходит к концу, компании подводят итоги и...

Nordstream 2 Nord stream 2 Nord Stream 2

Расследование DELFI. Литва выступает против Nord Stream 2, но открывает двери для его спонсоров (33)

Финская компания Fortum развивает в Литве ряд...

Эксперты: размещенные в странах Балтии и Польше силы НАТО в случае нападения могут потерпеть поражение (17)

Американские эксперты в сфере безопасности...

Синкявичюс: Сквернялис был бы самым лучшим кандидатом в президенты (3)

Наилучший кандидат в президенты Литвы -...

С Нового года родителей ждут перемены: увеличатся выплаты на детей (1)

С 1 января "детские" деньги увеличат на 20 евро, а на...