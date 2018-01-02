Как уже сообщалось, с 1 января вступили в силу поправки к законам о подоходном налоге и государственном социальном страховании.

Самые большие перемены ждут все работников, которые воспитывают несовершеннолетних детей. По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), таких работников в Литве 380 000.

До конца 2017 г. они получали дополнительный необлагаемый налогами минимум (ННМ) – по 200 евро за каждого ребенка.

Если человек воспитывал ребенка один, не платил примерно 30 евро подоходного налога в месяц. За двоих детей - по 60 евро и т.д.

Когда ННМ разделяли между двумя родителями, каждый платил на 15 евро меньше налогов в месяц.

С 1 января дополнительный ННМ отменили, поэтому зарплата работников в зависимости от количества детей снизится на 15, 30, 60 евро. Они заплатят больше подоходного налога.

Однако некоторые заплатят меньше подоходного налога, поскольку ННМ с 1 января увеличится с 310 до 380 евро.

Это значит, что человек, который получает 400 евро в месяц, заплатит на 10,5 евро меньше – не 13,5, а 3 евро.

Однако работники, которые "на бумаге" получают" больше 1160 евро, "на руки" больше денег не получат, а если у них есть дети, то полученные ими зарплаты, как упоминалось, уменьшатся.

Правда, Минфин неоднократно говорил, что после упразднения дополнительного ННМ доходы людей не уменьшатся, поскольку они могут обратиться с просьбой выплачивать им по 30 евро в месяц на каждого ребенка - "детские" деньги.

Лицам, которые в 2018 г. возьмут бизнес-удостоверение, важно знать, что взносы в Фонд государственного социального страхования они должны платить с минимальной зарплаты (с 400 евро) даже в том случае, если параллельно работают на постоянной работе (до сих пор этого делать не приходилось).

Увеличатся взносы в "Содру" и за тех работников, которые работают меньше, чем на ставку. Эти взносы будут платить с минимальной зарплаты.

Стоит помнить, что после повышения минимальной зарплаты до 400 евро увеличился и 9% фиксированный обязательный налог на здравоохранение - в январе придется платить уже 36 евро (в 2017 г. 34,2 евро).