С 1 января лекарства в Литве будут продавать не только в аптеках

Вице-министр здравоохранения Кристина Гаруолене сказала, что благодаря появлению альтернативных мест продажи лекарств, люди смогут приобрести необходимый препарат даже тогда, когда аптеки закрыты. Конечно, жителей будут оберегать от нерационального использования лекарств.

"В альтернативных местах продажи можно будет приобрести только ограниченное количество лекарств, которые применяют для устранения легких недомоганий, например, тех, в составе которых есть парацетамол, ибупрофен. Лекарство - особый товар, неправильное использование которого может принести вред здоровью, а у людей не всегда есть необходимые знания для оценки, подходит ли им то или иное лекарство", – сказала Гаруолене.

Именно поэтому, по ее словам, важно, чтобы людей не побуждали в магазинах покупать ненужные лекарства. По этой причине в отделах самообслуживания продавать лекарства нельзя, нельзя предоставлять рекламную информацию, а цены на лекарства не должны быть выше, чем в аптеках.

Купить лекарства в магазинах, на АЗС смогут только лица с 16 лет и только одну упаковку.

В составленном списке лекарств, которые можно будет приобрести в магазинах и на АЗС - 50 наименований. Этот список будет утвержден в начале 2019 года, когда с 1 января вступит в силу новый закон. Этот список будут периодически пересматривать.