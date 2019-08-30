С 1 сентября в Вильнюсе меняется расписание общественного транспорта - всех скорых автобусов, троллейбусов и большей части обычных автобусов. Кроме того, с начала сентября корректируют трассы автобусов 5, 38, 52 и 57 маршрутов.
© SĮ „Susisiekimo paslaugos“

"Вильнюс активно готовится к сентябрю – движение становится интенсивнее, в город возвращаются отдыхающие и студенты. Как обычно, общественный транспорт переходит на осеннее расписание, на дороги выедет на 14% единиц транспорта больше, чем летом. Кроме того, 49%всех автобусов и троллейбусов в городе будут новые. Расписания корректируют в соответствии с расписанием уроков в школах и рабочего времени", – сказала директор Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене.

Подробную информацию о маршрутах и расписание можно найти на сайте в интернете, в Facebook, в приложении m.stops.lt и получить по телефону 8 5 210 7050.

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