"Вильнюс активно готовится к сентябрю – движение становится интенсивнее, в город возвращаются отдыхающие и студенты. Как обычно, общественный транспорт переходит на осеннее расписание, на дороги выедет на 14% единиц транспорта больше, чем летом. Кроме того, 49%всех автобусов и троллейбусов в городе будут новые. Расписания корректируют в соответствии с расписанием уроков в школах и рабочего времени", – сказала директор Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене.
Подробную информацию о маршрутах и расписание можно найти на сайте в интернете, в Facebook, в приложении m.stops.lt и получить по телефону 8 5 210 7050.
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