С 1 ноября в Литве не будут продавать крепкие алкогольные напитки в запаянных пластиковых стаканчиках

"Это дешевые товары, некачественные и предназначены для пьянствующих людей", – сказано в пояснении к принятым в 2019 г. поправкам.
С 1 ноября запрещается продавать пиво, вино и коктейли (крепостью больше 6%) в пластиковой таре больше 0,2 л. Ограничение не распространяется на керамическую, стеклянную, деревянную или жестяную тару.
Кроме того, в Литве могут продавать алкоголь в пластиковых литровых бутылках, но концентрация алкоголя в напитках ограничивается с 7,5% до 6%. Ограничение не распространяется на керамическую, стеклянную, деревянную или жестяную тару.
Нынешний парламент, срок полномочий которого истекает, принял целый ряд поправок, ограничивающих торговлю алкоголем. Например, с 2018 г. в рабочие дни и по субботам алкоголь продают с 10 до 20 ч., а в воскресенье с 10 до 15 ч.
Кроме того, алкоголь в Литве не продают лицам младше 20 лет.
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