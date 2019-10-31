С 1 ноября водителей в Литве ждут перемены. Эта дата не только свидетельствует о том, что остались последние дни для того, чтобы сменить резину на зимнюю, но и напоминает, что с этого дня снижается допустимая скорость на магистралях и других дорогах.
Lietus
© DELFI / Kiril Čachovskij

Поспешить со сменой резины надо не только потому, что этого требуют правила дорожного движения, но и потому, что это гарантия безопасности. После того как температура опускается ниже 7 градусов, летняя резина теряет свою эффективность, ухудшается сцепка с дорожным покрытием, удлиняется тормозной путь.

Со сменой сезона сложнее затормозить и из-за высокой скорости в условиях неблагоприятной погоды. Стоит помнить, что указанная на знаках скорость - допустимая, а не безопасная, безопасную скорость надо выбирать в зависимости от состояния дорожного покрытия и погодных условий. Иногда даже допустимая скорость бывает опасной. По этой причине с 1 ноября меняется допустимая скорость на основных дорогах и автомагистралях.

На магистралях скорость снижается до 110 км/ч (если у водителей стаж меньше двух лет - до 100 км/ч), а на основных дорогах до 90 км/ч.

Однако эксперты в сфере безопасности движения обращают внимание на то, что допустимая скорость не обеспечивает безопасность движения, поэтому нельзя расслабляться.

Специалисты говорят, что осень - коварное время года, а автомобиль в это время может скользить даже казалось бы на сухом покрытии.

Если наблюдается туман, то водители обычно думают только о плохой видимости, но на самом деле из-за тумана покрытие становится влажным, поэтому при резком торможении автомобиль может скользить.

Осторожно надо ехать и по засыпанной листьями дороге. Влажные листья - серьезная опасность. Если на дороге много влажных листьев, теряется сцепка, справится с управлением в таких условиях практически невозможно.

Чтобы избежать таких ситуаций, специалисты рекомендуют учитывать не только допустимую скорость, но и реальное положение, переменчивость условий.

Не стоит забывать и об опасностях, которые ждут в темное время суток. В конце осени и начале зимы проходит миграция животных, поэтому у дорог можно увидеть кабанов, косуль и лосей. Особенно тяжело заметить косулю или лося – косуля может выскочить на дорогу неожиданно, а лось высокий, поэтому автомобильные фары не освещают его глаза, заметить лося издали практически невозможно.

Согласно данным Литовской дирекции автомобильных дорог, больше всего ДТП происходит именно из-за превышения скорости, однако специалисты считают, что несчастья можно избежать, если уделять внимание именно безопасной, а не допустимой скорости.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Министерством транспорта и коммуникаций.

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