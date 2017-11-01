С 1 ноября меняются ПДД, снижают максимальную допустимую скорость

На автомагистралях Литвы максимальная скорость легковых автомобилей и мотоциклов составляет 110 км/ч. Эти ограничения действуют до конца марта.
С 1 ноября также можно ездить на шипованных шинах, однако на машине должна быть специальная наклейка, уведомляющая об этом. На шипованных шинах можно ездить до 10 апреля.
На летней резине можно ездить до 10 ноября.
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