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С 1 июня в Литве предлагается разрешить проведение мероприятий с участием до 300 человек в открытых пространствах, впоследствии число участников предполагается увеличить, однако тысячных мероприятий нынешним летом не будет.
С 1 июня в Литве предлагается разрешить мероприятия на открытом воздухе с участием до 300 человек
© DELFI / Andrius Ufartas

В среду об этом было договорено на заседании Комитета по управлению ситуацией с COVID-19, сообщил министр культуры Миндаугас Кветкаускас.

Окончательное решение в среду примет правительство.

По словам министра, комитет считает, что с 1 июня можно было бы разрешить мероприятия с участием до 100 человек в закрытых пространствах и с участием до 300 человек - на открытом воздухе.

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"Разумеется, с соблюдением установленных дистанции и средств защиты", - сказал М. Кветкаускас на заседании парламентского Комитета по культуре.

Режим карантина из-за коронавируса в Литве введен 16 марта и пока продлен до 31 мая. С того времени в стране запрещены массовые мероприятия.

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