Налог не будут взимать с несовершеннолетних и инвалидов. До начала 2019 г. плату не взимают и с больших групп туристов.

Согласно подсчетам, этот налог с 2019 г. будет приносить бюджету города около 2 млн. евро в год.

За сбор налога отвечают поставщики услуги проживания. Взимать этот налог со своих клиентов должны не только гостиницы, но и частные лица, которые сдают квартиры туристам.

Этот сбор в стоимость комнаты не включается. Его постояльцы должны платить дополнительно.

За счет собранных средств планируют рекламировать город, улучшать международное сообщение, поощрять конференц-туризм, увеличивать туристическую привлекательность Вильнюса.

Подобный сбор туристы платят во многих европейских столицах.