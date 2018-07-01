Налог не будут взимать с несовершеннолетних и инвалидов. До начала 2019 г. плату не взимают и с больших групп туристов.
Согласно подсчетам, этот налог с 2019 г. будет приносить бюджету города около 2 млн. евро в год.
За сбор налога отвечают поставщики услуги проживания. Взимать этот налог со своих клиентов должны не только гостиницы, но и частные лица, которые сдают квартиры туристам.
Этот сбор в стоимость комнаты не включается. Его постояльцы должны платить дополнительно.
За счет собранных средств планируют рекламировать город, улучшать международное сообщение, поощрять конференц-туризм, увеличивать туристическую привлекательность Вильнюса.
Подобный сбор туристы платят во многих европейских столицах.
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