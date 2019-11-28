С 1 декабря меняется расписание всех автобусов и троллейбусов в Вильнюсе. Специалисты Susisiekimo paslaugos оценили время, потоки пассажиров, заявки жителей и бизнеса и корректируют расписание так, чтобы поездки на общественном транспорте были удобнее для пассажиров.
© SĮ „Susisiekimo paslaugos“

"Мы проводим опросы пассажиров, результаты которых показали, что жители выбирают общественный транспорт ради экономии времени, кроме того, жителям нравится, что автобусы и троллейбусы обновлены. Мы регулярно пересматриваем расписания, а 1 декабря вступает в силу новое, которое было разработано с учетом реальной ситуации движения транспорта, кроме того, мы учли пожелания жителей и бизнеса. При пересмотре расписания мы оцениваем и другие факторы – расширение города и потребность в общественном транспорте, сезонные тенденции, мероприятия и др. Наша цель - чтобы на остановке жители стояли как можно меньше, а пассажиры добирались до цели как можно быстрее", – сказала директор Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене.

Она заметила, что обновление столичного общественного транспорта идет полным ходом – в городе курсируют более 300 новых автобусов и троллейбусов, это приводит к росту потока пассажиров.

Новое расписание в интернете можно найти с 27 ноября.

Компания информирует, что с 1 декабря название остановки Чигону меняется на Памяйстрю. На этой остановке останавливается автобус 3 маршрута.

Информацию об изменении расписания можно найти на сайте, на странице в социальной сети, с помощью смартфонов (m.stops.lt) или в рабочее время по номеру (8 5) 210 7050. За общественным транспортом в реальное время можно следить на сайте или с помощью мобильного приложения m.Ticket и Trafi.

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