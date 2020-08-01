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С сегодняшнего дня, 1 августа, порядок ношения защитных масок в закрытых общественных местах будет ужесточен, чтобы снизить вероятность распространения коронавируса. Маски являются обязательными в магазинах, для сотрудников заведений общественного питания, в общественном транспорте, а также во время перелетом, при предоставлении других услуг.
С 1 августа возвращается обязательное ношения масок: есть и исключения
© DELFI / Domantas Pipas

Приказы предусматривают, что маски в этих местах снова будут обязательными для всех лиц старше 6 лет, за исключением предприятий общественного питания, где это обязательство будет применяться только к работникам.

Исключения распространяются на услуги, которые не могут быть предоставлены во время ношения маски, например, бритья бороды, во время косметологических и косметических процедур. Для занимающихся в спортивных клубах и в парках отдыха и развлечений, где невозможно ношение маски, например, в бассейнах, - ношение маски там также не является обязательным.

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Торговые и развлекательные заведения теперь также должны ограничивать поток клиентов и получателей услуг: в очередях обеспечить соблюдение безопасного расстояния не менее 1 метра друг от друга.

В общественном транспорте должно быть средство для дезинфекции рук, весь автобус или троллейбус должен дезинфицироваться, по крайней мере, один раз в день. На остановках общественного транспорта рекомендуется размечать зоны ожидания на безопасном расстоянии, а также возвращается рекомендация не продавать бумажные билеты.

Среди требований - запрещено в торговые и развлекательные места пускать людей с симптомами простуды, работники с этими симптомами работать не могут.

Также необходимо будет предоставить информацию о соблюдении гигиены из-за коронавируса во всех местах.

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