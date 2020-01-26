Рыбакам придется вывернуть кошельки: билет рыбака может подорожать

Закон о любительской рыбалке в настоящее время разрешает бесплатно рыбачить лицам в возрасте до 16 лет, пенсионерам и инвалидам. К. Мажейка предлагает, чтобы молодежь имела это право до 18 лет.

"Молодые люди в возрасте до 18 лет часто не имеют своего дохода, они студенты. Кроме того, сокращающееся число рыбаков демонстрирует необходимость перемен, поскольку молодые люди неохотно ловят рыбу, а из-за современных технологий их с трудом можно вытянуть на природу", - сказал министр BNS.

Предлагается, чтобы поправки вступили в силу 1 мая.

Они также подразумевают бесплатную рыбалку для большего количества жителей дельты Нямунаса. На территории краевого парка проживает около 2000 жителей. 1460 из них проживают в старшинстве Русне, около 500 - в других.

Бесплатная рыбалка в регионе в настоящее время разрешена только жителям старшинства Русне. По словам К. Мажейки, таким образом, часть населения того же охраняемого района подвергается необоснованной дискриминации.

Согласно проекту, бесплатная рыбалка будет разрешена всем, кто декларирует место жительства в региональном парке дельты Нямунаса - в этот район также войдут части районов Юкнайчяй, Кинтай, Саугай и Шилуте.

Поправка также увеличивает стоимость рыбалки примерно на евро. Мажейка говорит, что "это больше число округления".

"Но в ходе дискуссий с рыбаками высказано ожидание, что, если бы заплатили больше, могли бы потратить больше на охрану окружающей среды", - сказал К. Мажейка.

Предлагается увеличить стоимость разрешения на любительскую рыбалку в государственных водоемах с 1,4 до 2 евро в течение двух дней, с 5 до 6 евро в месяц и с 14 до 15 евро в год.

Разрешение на рыбалку будет стоить от 2,5 до 3 евро в день для ограниченных водоемов, от 8 до 10 евро в неделю, от 14 до 20 евро в месяц и от 14 до 15 евро в день для рыбалки на лосося.