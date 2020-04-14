Рядом с Вильнюсом - новый очаг коронавируса: будет проверен и дом престарелых

"Крупнейший очаг COVID-19 сейчас, если исключить учреждения здравоохранения – на швейном предприятии в Неменчине. В пятницу там был установлен один, а в субботу еще четыре случая, а в воскресенье в целом он был выявлен у тринадцати работников предприятия, и эта цифра будет расти. Очень распространяется, и это нас беспокоит", – сказала BNS директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.

По ее словам, молниеносное распространение не удается остановить и по причине возможных нарушений самоизоляции, а возможно по причине халатного отношения руководства предприятия, в связи с некоторыми полученными сообщениями уже есть обращения в полицию.

"Особенно беспокоит то, что есть сообщения о нарушении самоизоляции. Должны быть около 100 человек изолированных, и мы уже получили сообщения от жителей Неменчине о нарушениях изоляции, информирована полиция", – рассказала Р. Лингене.

В воскресенье вечером Национальный центр общественного здоровья сообщил, что, по предварительным данным, вспышка возникла на швейном предприятии Vilnika, на котором работают 314 человек.

Еще один случай, вызывающий обеспокоенность, выявлен в Доме престарелых и опеки Вильнюсского района Senevita.

В этом учреждении коронавирус подтвержден у одного работника. Есть опасения по поводу возможности передачи вируса пожилым людям с хроническими болезнями, для которых Covid-19 особо опасен.

В ближайшее время будут взяты анализы у работников (150 человек) и постояльцев учреждения (200).