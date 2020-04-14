aA
У эпидемиологов вызывает беспокойства очаг коронавируса, выявленный на швейном предприятии в городке Неменчине, что в Вильнюсском районе Литвы. Планируется провести тесты и в находящемся неподалеку доме престарелых.
Рядом с Вильнюсом - новый очаг коронавируса: будет проверен и дом престарелых
© DELFI / Artūras Morozovas

"Крупнейший очаг COVID-19 сейчас, если исключить учреждения здравоохранения – на швейном предприятии в Неменчине. В пятницу там был установлен один, а в субботу еще четыре случая, а в воскресенье в целом он был выявлен у тринадцати работников предприятия, и эта цифра будет расти. Очень распространяется, и это нас беспокоит", – сказала BNS директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.

Статьи по теме:
Эпидемиологи обеспокоены - в Неменчине установили 13 случаев коронавируса  (29)
Новый очаг коронавируса в Литве: заболели 10 работников одного предприятия  (41)

По ее словам, молниеносное распространение не удается остановить и по причине возможных нарушений самоизоляции, а возможно по причине халатного отношения руководства предприятия, в связи с некоторыми полученными сообщениями уже есть обращения в полицию.

"Особенно беспокоит то, что есть сообщения о нарушении самоизоляции. Должны быть около 100 человек изолированных, и мы уже получили сообщения от жителей Неменчине о нарушениях изоляции, информирована полиция", – рассказала Р. Лингене.

В воскресенье вечером Национальный центр общественного здоровья сообщил, что, по предварительным данным, вспышка возникла на швейном предприятии Vilnika, на котором работают 314 человек.

Еще один случай, вызывающий обеспокоенность, выявлен в Доме престарелых и опеки Вильнюсского района Senevita.

В этом учреждении коронавирус подтвержден у одного работника. Есть опасения по поводу возможности передачи вируса пожилым людям с хроническими болезнями, для которых Covid-19 особо опасен.

В ближайшее время будут взяты анализы у работников (150 человек) и постояльцев учреждения (200).

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Работники жалуются, что руководство заставляет их уходить с работы по собственному желанию (15)

Работники компании Vilneda, работающей с крупнейшими...

Julija Ivanova, Oleg Somin Julija Ivanova Oleg Somin Julija Ivanova, Oleg Somin

"Одна дверь закрылась — открылась другая": москвичи переехали в Литву и открыли свой образовательный центр В спецпроекте Delfi "Новая жизнь. Направление - Литва" (24)

Эмигрантская история Олега и Юлии – это история успеха....

В Литве за сутки установили 8 новых случаев коронавируса (16)

За прошедшие сутки в Литве установили 8 новых случаев...

Премьер-министр Литвы: хочется верить, что перелом был достигнут (54)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис...

Эпидемиолог: рост количества больных коронавирусом в Литве замедляется (36)

Рост количества больных коронавирусом в Литве...

|Maža didelių žinių kaina