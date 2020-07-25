15 лет назад в Америке, потом в Австралии, а затем и в Европе началась новая мода – искать интересные места там, где их обычно не бывает, например, в небольших городах, деревнях и на хуторах.

В Латвии эта мода также распространилась. Один из интереснейших проектов зародился в голове у Мариса Ольте. Этот мужчина – ученый, биолог, который стал журналистом, занимающимся путешествиями. Сейчас он живет в селе Эргли, где родился и вырос.

Он купил старый, уже недействующий железнодорожный вокзал, а затем превратил его в интересное для туристов место.

В здании бывшего вокзала есть зона отдыха, кафе, библиотека, место для небольших мероприятий. Но самый главный пока проект находится в 400 м от этого бывшего вокзала.

Там располагается очень красивое озеро, о котором латыши, кажется, забыли. "Долгое время там ничего не происходило, никто не купался, никто не рыбачил. Как будто озера не было совсем", – сказал Марис.

Он решил предложить туристам на этом озере уникальное развлечение – катание на стеклянной лодке.

"Поскольку озеро было забыто, в нем появилось много рыбы и разных животных, есть несколько опасных мест, где можно увидеть тысячи пиявок, туда руки совать нельзя", – рассказал Марис.

Он поведал, что в озере богата не только фауна, но и флора. Марис заметил, что современные люди сконцентрированы на другом - как сделать фото для социальной сети или выпить шампанское, а его идея - изменить отношение людей к пребыванию на природе.

На восстановление забытого села Марис пожертвовал все сбережения, не думая о том, окупятся ли они. Он сказал, что деньги на счету счастья не приносят.

"Их надо потратить на мечту, что я и сделал", – сказал биолог.

"Одна стеклянная лодка стоила 2000 долларов США", – продолжил он.

Марис может часами рассказывать о каждом растении, и главное он может заинтересовать даже тех, кто не увлекается ни флорой, ни фауной. Он умеет объяснять просто и доходчиво. Однако Марис столкнулся со странным явлением - туристы платят 10 евро за аренду лодки, но не хотят платить за услуги экскурсовода.

"Я плюнул на это, не хотят, и не надо, я все равно провожу экскурсию – бесплатно. Я всегда боялся такого отношения - берешь книгу, видишь фигу. А тут такая интересная книга, я хочу, чтобы люди это поняли", – сказал ученый.