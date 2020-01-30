Рядом с центром Вильнюса в реку сливают нефтяные загрязнения

Представитель департамента Лаура Валаускене сообщила DELFI, что пожарные-спасатели ограничили попадание нефтяных загрязнений в реку.
"Вчера около 10 ч. поступило сообщение, что в Нерис из трубы на перекрестке ул. П.Вилейшё и К.Яуняус стекают нечистоты. Пожарные поставили 5 боновых заграждений на участке 10 кв. м. Попадание загрязнений в реку было предотвращено", – сказала Валаускене.
По ее словам, очисткой воды занимались инспекторы и работники Grinda.
"Когда поступило сообщение о том, что в реку сливают нефтяные отходы, оперативно установили боновые заграждения, которые предотвратили попадание загрязнений в реку", – сказал LRT.lt представитель Grindа Эгидиюс Стяпонавичюс.
"Мы не исключаем возможность злонамеренных действий, поэтому оставим заграждения в этом месте на несколько дней, а специалисты в случае повторного слива, будут искать источник загрязнения", – сказал Стяпонавичюс.
TOP новостей
В Литве предлагают ввести налог для жителей нереновированных домов (179)
Новый налог мог бы побудить жителей модернизировать...
Вильнюс борется с нарушителями правил: увозят машины, оставленные в неположенном месте (31)
Вильнюсская мэрия решила ужесточить меры в отношении...
Литве не удалось блокировать полномочия представителей России в ПАСЕ (230)
В среду Литве не удалось блокировать полномочия...
Расходы литовских депутатов как на ладони: тратят все, что получают (9)
В прошлом году депутаты литовского парламента снова...
Налоговая инспекция напоминает: жители Литвы могут вернуть деньги за некоторые услуги (1)
Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Литвы уже...