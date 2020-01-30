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Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что 29 января поступило сообщение о том, что рядом с центром Вильнюса в реку Нерис стекают загрязнения.
Рядом с центром Вильнюса в реку сливают нефтяные загрязнения
© DELFI / Tomas Vinickas

Представитель департамента Лаура Валаускене сообщила DELFI, что пожарные-спасатели ограничили попадание нефтяных загрязнений в реку.

"Вчера около 10 ч. поступило сообщение, что в Нерис из трубы на перекрестке ул. П.Вилейшё и К.Яуняус стекают нечистоты. Пожарные поставили 5 боновых заграждений на участке 10 кв. м. Попадание загрязнений в реку было предотвращено", – сказала Валаускене.

По ее словам, очисткой воды занимались инспекторы и работники Grinda.

"Когда поступило сообщение о том, что в реку сливают нефтяные отходы, оперативно установили боновые заграждения, которые предотвратили попадание загрязнений в реку", – сказал LRT.lt представитель Grindа Эгидиюс Стяпонавичюс.

"Мы не исключаем возможность злонамеренных действий, поэтому оставим заграждения в этом месте на несколько дней, а специалисты в случае повторного слива, будут искать источник загрязнения", – сказал Стяпонавичюс.

ru.DELFI.lt

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