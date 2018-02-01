Литовский писатель Рута Ванагайте получит все изъятые из продажи книги. Такое соглашение 1 февраля она подписала с издательством Alma littera.
Rūta Vanagaitė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мы договорились, что издательство в качестве компенсации вернет мне все книги – 26 700 экземпляров. До сих пор они находились на складах в Каунасе, мне их должны привезти", – сказала DELFI Ванагайте, которая находится в Израиле.

За полученные книги она должна будет заплатить издательству установленную компенсацию, по условиям договора, ее сумма не разглашается. Адвокаты сторон работали над соглашением четыре месяца.

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"Огромное количество книг, я не знаю, что буду делать с ними, надо искать склад. Я не верю, что их возьмут книжные или торговые центры, библиотекам бесплатно не отдам, а люди смогут купить их по интернету, могут заказывать с сегодняшнего вечера. Я готова", – сказала Ванагайте, которая рада, что книги не были уничтожены.

"Этого не будет – мои дети вернуться ко мне", – радовалась она.

DELFI напоминает, что почти 27 000 книг Ванагайте оказались на складах Каунасской СЭЗ в конце октября 2017 года. Издательство Alma littera назвало решение о расторжении соглашения с Ванагайте ценностным решением.

Такие действия издательство предприняло после высказываний Ванагайте в адрес партизана Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса. КОгда разразился скандал, Ванагайте извинилась за свои слова.

Издательство Alma littera подтвердило, что расторгает договор с Ванагайте.

Глава издательства Alma littera Дангуоле Вилюнене сказала, что решение изъять книги из продажи - было искренней реакцией на действия писателя. По данным издательства, дальнейшее поведение Ванагайте и тенденциозное искажение фактов в зарубежных СМИ еще раз показало, что ценности Ванагайте и издательства расходятся.

"Мы решили отдать книги автору. Это наилучшее доказательство, что они не уничтожены, автор больше не сможет говорить об этом. Сейчас судьба книг в руках Ванагайте. Она сможет поступить с ними, как сама захочет, а общество решит, покупать ли эти книги", – сказала Вилюнене.

Договор с автором расторгнут по взаимному согласию сторон. Все авторские права вернули автору.

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