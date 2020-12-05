"Русскоязычный Вильнюс": в чем секрет популярности самой многочисленной FB-группы на русском в Литве?

Пандемия коронавируса внесла коррективы во многие сферы нашей жизни. Все большую роль с введением карантина начинает играть Интернет. Теперь мы начинаем чаще делать покупки онлайн, школьники и учителя осваивают платформы для дистанционного обучения, да и обычное общение все больше переносится в удаленный режим.

О роли социальных сетей в условиях пандемии и об основных трендах русскоязычных групп в фэйсбуке мы подробно поговорили с создателем самой популярной FB-группы на русском в Литве "Русскоязычный Вильнюс" Сергеем Мавриным.

- Расскажите предысторию этой группы. Насколько я понимаю, это самая многочисленная русскоязычная группа в Литве? Как и когда вам пришла идея о ее создании?

- Да, это самая многочисленная группа, на сегодняшний день в ней 30 000 человек. На самом деле, когда я пять лет назад вернулся в Литву, то зарегистрировался во всех русскоязычных литовских группах: вильнюсских, клайпедских и других. Они немногочисленны, скажем, там от 2000 до 10 000 подписчиков. Однако был один нюанс. Во всех группах сильно поднимались политические темы, и на этом фоне возникали какие-то очень большие конфликты, люди переходили на личности. Как говорится, если не можешь поучаствовать в бардаке, то нужно его возглавить. Я решил сделать группу, но без политики и религии, чтобы она несла только позитив. Собственно говоря, именно на этом мы поднялись и сделали самую большую группу. От 50-ти до 100-та новых человек добавляется в группу ежедневно.

- В информации к вашей группе я видел, что есть такая опция, как платная реклама. На сегодняшний день, насколько удалось коммерциализировать этот проект? Или же это добровольная деятельность в свободное от работы время?

- Скажем так, это больше для фильтрации. Смысл в том, что в день на одобрение приходит около 500 постов из них около 400 являются рекламой, причем спам-рекламой. Если кто-то реально хочет продвинуть какие-то свои услуги, то реклама очень дешевая и сделана только ради того, чтобы она не была спамом. Реклама абсолютно не приносит никакой прибыли. Вы можете посмотреть, она стоит условно 5 евро. Ну, не знаю, раз в неделю только один человек ее запускает, а всё остальное у нас бесплатно.

- Как вы начали реализовывать этот проект? Вы сразу поняли, что он необходим в литовском сегменте Facebook? Как вообще шла раскрутка? Откуда люди узнавали об этой группе?

- На самом деле я создал больше для себя эту группу, чтобы самому как-то более-менее социализироваться в Литве. Я сделал ее не ради ругани, а для того, чтобы люди здесь помогали друг другу. Так и происходит. В основном, если посмотрите посты, спрашивают о том, где что-то взять или сделать. Таким образом русскоязычные приезжие люди быстрее социализируются в Литве.

Kalėdų eglutės įžiebimas Vilniaus Katedros aikštėje DELFI / Tomas Vinickas

- Вы сказали, что у вас почти 30 000 участников, а суточный прирост составляет от 50 до 100 человек. Для себя вы делали какой-то анализ аудитории? Кто эти люди по возрастному или же половому составу? Это больше русские, белорусы или же украинцы, которые живут в Литве? Может быть это эмигранты по любви или же политические?

- Вы знаете, это все можно посмотреть в статистике группы. Когда сообщество начало расти, то я попытался проанализировать, сколько русскоязычных человек в Литве в принципе пользуются Facebook. Оказалось, что около 200 000 русскоязычных человек пользуются Facebook.

В самом начале перешли все, кто принимал участие в других группах. Самое интересное, что те, кто в других сообществах ругался, попадая у нас в бан, просился назад. После этого такие люди уже вели себя совершенно иначе. Не знаю, почему так происходит. Людям хочется положительного контента. Могу сказать, что половина участников группы являются эмигрантами. В основном, насколько я вижу по постам, это Россия и Украина. В связи с последними событиями, о которых все знают, очень много стало белорусов.

- Сегодня у вас специфическая расцветка одежды (БЧБ). Я так понимаю, что это связано с Беларусью?

- Конечно, я белорус.

- Готовясь к нашему эфиру, я видел, что и на аватарке у вас бело-красно-белые цвета, которые являются символом нынешнего протеста в Беларуси. В последние месяцы, в связи с такой сложной обстановкой в Беларуси, когда многим приходится уезжать в другие страны, в том числе и в Литву, вы ощущаете какую-то большую активность белорусов на примере вашей группы?

- Люди, которые приезжают сюда, также нуждаются в социализации. Не все так просто и гладко, как рассказывают по телевизору, в том числе и с эмиграцией. Кроме того, что они условно получают визу, дальше им приходится очень тяжело.

Мы вместе с фондом "Дапамога" очень сильно помогаем здесь нашим белорусам социализироваться, устроиться на работу и получить документы. Активность большая, но еще раз повторюсь, что наша группа априори аполитична. Есть мой личный аккаунт, где я пишу стихи про нынешнюю ситуации в Беларуси, вступаю в какую-то полемику, но при этом группа все равно является аполитичной. Никаких постов по поводу событий в Беларуси, к сожалению, а может быть и к счастью, мы в группе не публикуем. Если у нас возникают споры, то мы вынуждены удалить комментарии. Такая вот политика группы.

- Вам как модератору часто приходится удалять какие-то сообщения или же блокировать каких-то пользователей, которые лезут с политикой, рекламой или же оскорбляют других пользователей. Часто бывают такие случаи?

- Очень часто. Повторюсь, что в день на одобрение приходит около 500 постов, из которых 50 стабильно связаны с политикой в не очень хорошем свете, однако они не обязательно затрагивают Беларусь. Скажем, что в большей мере такие посты связаны с литовским правительством.

- Пролистывая последние сообщения в русскоязычной группе, я обратил внимание на то, что в постах и комментариях есть некоторые ностальгические нотки, например, черно-белое фото новогодней елки в Вильнюсе 50-ых годов. Как вам кажется, сейчас в социальных сетях, в том числе и в Facebook, такие ностальгические нотки являются трендом?

- Я думаю, да. Скорее всего, возможно, это связано со всемирной пандемией, которая также не обошла и Литву. Людям около экрана компьютера нечем заняться, а в новостях говорят в основном о пандемии и новых событиях в Беларуси. Они как бы это не обсуждают, поэтому и пытаются вспомнить то, что было раньше. Когда зажигается елка на Кафедральной площади, мы начинаем обсуждать дизайнеров. Мнения делятся на положительные и отрицательные, начинается сопоставление времен. Ничего плохого в этом не вижу. Однако негативные комментарии всегда приходится удалять.

- Могли бы вы назвать еще какие-то тренды, которые появились в вашей группе, в условиях пандемии, когда многие социальные сферы жизни переходят в онлайн-режим?

- Да, есть такой тренд, что многие люди сейчас из-за истории с пандемией потеряли работу, попали под сокращение или же сменили свой род деятельности. Стало очень много желающих опубликовать рекламу своих ручных работ. Около 50% рекламных постов, желающих опубликоваться, связаны с тем, что люди делают своими руками и как-то пытаются выжить.

- Вы сказали, что пять лет назад опять вернулись в Литву. А, когда вы в первый раз попали сюда, то как в тот момент обстояли дела с какими-то площадками, сервисами или же местами для объявлений, которые были созданы для приезжих русскоязычных людей? Насколько это все отличалось? И как вы решали в первое время проблемы, возможно, даже еще не зная литовского языка?

- Смысл немного в другом. Я родился здесь во время СССР. При развале Советского Союза в 1991-92 гг мои родители приняли решение о переезде в Беларусь. Тогда я еще был несовершеннолетний, поэтому меня увезли с собой. Я долгое время жил в Беларуси. К сожалению, после 92-ого года законы повернулись таким образом, что я получил белорусское гражданство. К сожалению, поскольку я хотел иметь литовское. Однако по нынешним законам я пока что не могу его получить. Я с детства учил литовский язык, поэтому мне было легче здесь социализироваться.

- Сколько похожих на вашу русскоязычных групп существует на Facebook? Составляют ли они вам какую-то конкуренцию?

- Более менее хороших русскоязычных групп на данный момент около десяти. Есть группы, где около 100 человек. В них люди общаются оффлайн. Такие группы создают специально и чужаков они не пускают, а сами тоже никуда не вступают. Это их кружок по интересам. Есть хорошая группа "Беларусь-Литва", в которой люди отслеживают события в Беларуси, ездят туда и обратно, обращаются за какой-либо помощью. Она тоже довольно многочисленная. Насколько я помню, там около 10 000 участников, это также одна из самых больших групп. Еще есть одна русскоязычная группа "Русскоязычная Клайпеда". Однако, на мой взгляд, там совсем все плохо с политикой. Группа построена на хайпе, связанном с политикой.

- Между модераторами и основателями таких групп происходит какое-то взаимодействие или же общение?

- Вы знаете, я готов на любое адекватное общение. С некоторыми я знаком и даже дружу. Мы встречаемся по каким-то белорусским или же бытовым вопросам. Мы общаемся и не считаем себя конкурентами, поскольку у каждого из нас есть своя ниша.

- О чем чаще всего пишут участники группы "Русскоязычный Вильнюс"? Исходя из их сообщений, каков этот русскоязычный Вильнюс? И каков Вильнюс глазами участников вашей русскоязычной группы, особенно тех, кто совсем недавно приехал? Каким они видят Вильнюс?

- На мой взгляд, исходя из публикации постов, люди делятся на две категории. Первые скучают по временам Советского Союза, а другим, которые приехали сюда, наоборот все очень нравится. Аудитория делится 50 на 50.

- Вы говорили, что часто приходится отсекать посты, которые связаны с политикой. Если мы говорим о постах, которые связаны с пандемией и коронавирусом? Сейчас очень набирает обороты Ковид-диссидентство. Сталкиваетесь ли вы с этим явлением в своей группе?

- Постоянно, ежедневно и много раз. Дело в том, что любые очередных ограничения принятые Сеймом сопровождаются постом и не одним от конкретных людей. Они жестко высказывают свою критику и используют бранные слова. Как я уже говорил, такие посты у нас просто не публикуются, я их не пропускаю.

- Это какая-то постоянная группа людей, которая активно ведет себя в Facebook?

- Да, около 10-15 человек, которым требуется на этом поймать хайп. Они вот против всего, какая бы тема не поднималась.

- На ваш взгляд, такие группы могут выступать барьером для интеграции и социализации новой волны эмиграции? Не пропадает ли у приезжего стимул к изучению литовского языка, если всю информацию можно узнать в таких группах на русском?

- Нет, я могу сказать, что приехавшие люди публикуют посты с вопросами о том, как найти работу без знания литовского языка. Большинство здесь живущих и уже обосновавшихся приезжих первым делом советуют изучать литовский язык, поскольку хорошую работу без его знания невозможно получить. Можно открыть какое-то ИП, но это уже совсем другая история.

Интеграция без литовского языка дается очень тяжело. Все эмигранты, которые уже живут здесь некоторое время, советуют учить язык. Приезжие также часто интересуются, где найти хорошие курсы литовского языка. В целом все приезжие довольно вменяемые люди, которые понимают, что язык нужно учить и очень быстро.

- Имеются ли у вас еще какие-либо проекты в сфере медиа и коммуникации? Или может быть вы что-то планируете?

- Мы планируем расширять нашу группу. Например, мы только что открыли YouTube канал. Ранее мы проводили различные конкурсы, например, "Лучший вкус Вильнюса", на лучшего шеф-повара города. Думаем, что стоит продолжить эту тему. Также мы хотим сделать какие-то интервью с нашими участниками группы, поскольку среди них есть много интересных людей. На нас подписаны известные люди, например, музыканты и политики, с которыми я общаюсь вне интернета. Мы планируем сделать вот такую передачу и развивать YouTube канал.

- Сейчас в Литве формируется новое консервативно-либеральное правительство. И эта либеральная часть уже готовит законы о национальных меньшинствах, что позволит писать во всех документах имена на всех буквах латинского алфавита, включать название улиц на родном языке. Как вы это оцениваете будучи представителем национального меньшинства в Литве?

- Я всегда был далек от политики. Могу сказать, что требуется все равно прочитать и просмотреть закон. Нужно понять, что и как там будет. Иногда политики принимают такие законы, которые требуют большое количество дополнительных правок. Порой я не понимаю, на что тратятся деньги налогоплательщиков, если мы с первого или же второго раза не можем принять хороший закон. Не факт, что и этот будет хорошим.

- Когда вам хочется прочитать какие-то новости о политике или же подискутировать на эту тему, то какие площадки или социальные сети используете?

- Delfi использую в первую очередь. Не знаю почему, просто так сложилось. Телевидение я вообще не смотрю около двух лет. Меня интересует политика в Беларуси, поэтому есть Belsat, TUT.BY. Для меня это те каналы, которые условно говоря правы. Печально, что TUT.BY лишили статуса СМИ в Беларуси.