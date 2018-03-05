"Ни один из пяти претендентов не набрал минимальный балл", - сообщила BNS представитель министерства культуры по связям с общественностью Рита Грумадайте.
Представители Русского драмтеатра, ранее подтвердили BNS, что заявление на участие в объявленном министерством конкурсе подал и возглавляющий театр с 2008 года режиссер Йонас Вайткус. Недавно он оказался в центре скандала в связи с ненадлежащим сексуальным поведением.
Министерство культуры утверждает, что сейчас нет правовых оснований, которые бы не позволили Й. Вайткусу участвовать в конкурсе.
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