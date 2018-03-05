На состоявшемся в понедельник конкурсе на пост главы Русского драматического театра Литвы ни один из пяти претендентов не набрал минимально необходимого количества баллов.
Russian Drama Theatre in Vilnius
© DELFI / Tomas Vinickas

"Ни один из пяти претендентов не набрал минимальный балл", - сообщила BNS представитель министерства культуры по связям с общественностью Рита Грумадайте.

Представители Русского драмтеатра, ранее подтвердили BNS, что заявление на участие в объявленном министерством конкурсе подал и возглавляющий театр с 2008 года режиссер Йонас Вайткус. Недавно он оказался в центре скандала в связи с ненадлежащим сексуальным поведением.

Министерство культуры утверждает, что сейчас нет правовых оснований, которые бы не позволили Й. Вайткусу участвовать в конкурсе.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Новые свидетельства литовских актеров усугубляют скандал, связанный с режиссером Вайткусом (48)

О сексуальных домогательствах со стороны режиссера...

Глава Русского драмтеатра Литвы Йонас Вайткус: это клеветническая кампания пропагандистских порталов (24)

Обвиненный в сексуальных домогательствах...

Общество

Крымские тарары призвают не признавать выборы в России (69)

Лидеры парламента крымских татар призывают Запад не...

Русский драмтеатр: претенденты не набрали необходимых баллов (13)

На состоявшемся в понедельник конкурсе на пост главы...

Посол России выразил соболезнования в связи с кончиной В.Норейки (1)

Посол России в Литве Александр Удальцов выразил...

Экономист о ценах: чашка кофе точно подорожала в 1,5-2 раза (135)

Точно есть товары, которые подорожали в 2–2,5 раза, но,...

Весна уже на пороге: перемены начнутся на этой неделе (1)

В Литву понемногу приходит климатологическая весна –...

TOP новостей

Экономист о ценах: чашка кофе точно подорожала в 1,5-2 раза (135)

Точно есть товары, которые подорожали в 2–2,5 раза, но,...

Весна уже на пороге: перемены начнутся на этой неделе (1)

В Литву понемногу приходит климатологическая весна –...

Крымские тарары призвают не признавать выборы в России (69)

Лидеры парламента крымских татар призывают Запад не...

Британия расследует возможное отравление перебежчика из ГРУ (6)

Осужденный в России за госизмену офицер ГРУ Сергей...

Еще один выпад против министра обороны Литвы - обвинили в одобрении аннексии Крыма (99)

"Давайте смотреть правде в глаза – надо признать Крым...