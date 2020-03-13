Премьера спектакля "Утопия" с 14 и 15 марта переносится на 17 апреля. Билеты, купленные на спектакли 14, 15 марта, будут действительны 17 апреля. Вернуть билеты можно будет за неделю до премьеры, т.е. 9-16 апреля. Билеты возвращаются в той же кассе, в которой были куплены. Билеты, купленные по интернету, можно вернуть на своем аккаунте www.tiketa.lt.

Даты других перенесенных спектаклей будут опубликованы на сайте театра и в Facebook в ближайшее время.

Руководство театра надеется, что чрезвычайное положение будет длиться недолго, и выражает свою благодарность зрителям за их доброжелательность и терпение в это нелегкое для всех время.