aA
Реагируя на решение Правительства и министра культуры ЛР о том, что в связи с опасностью распространения коронавируса с 13 до 27 марта запрещаются все общественные мероприятия, Русский драматический театр Литвы останавливает показ всех запланированных спектаклей с 14 до 27 марта.
Lietuvos rusų dramos teatras
Lietuvos rusų dramos teatras

Премьера спектакля "Утопия" с 14 и 15 марта переносится на 17 апреля. Билеты, купленные на спектакли 14, 15 марта, будут действительны 17 апреля. Вернуть билеты можно будет за неделю до премьеры, т.е. 9-16 апреля. Билеты возвращаются в той же кассе, в которой были куплены. Билеты, купленные по интернету, можно вернуть на своем аккаунте www.tiketa.lt.

Даты других перенесенных спектаклей будут опубликованы на сайте театра и в Facebook в ближайшее время.

Руководство театра надеется, что чрезвычайное положение будет длиться недолго, и выражает свою благодарность зрителям за их доброжелательность и терпение в это нелегкое для всех время.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Литве подтверждены 3 новых случая заражения коронавирусом Дополнено (59)

В Литве подтверждены три новых случая заражения...

Президент Литвы: может обсуждаться закрытие границ (33)

Закрытие границ Литвы из-за угрозы коронавируса...

TOP новостей

В Литве - три новых случая заражения коронавирусом: в Клайпеде, Каунасе и Вильнюсе Дополнено (59)

В Литве подтверждены три новых случая заражения...

В Литве заработала круглосуточная горячая линия по коронавирусу – 1808

С пятницы в Литве вводится новый короткий номер...

Министр здравоохранения: правительству будет предложено объявить карантин на всей территории Литвы Тех, кто откажется от каранитина, ждут жесткие меры (16)

На следующей неделе правительству в связи с угрозой...

В Вильнюсе коронавирус диагностирован у гражданки Испании

13 марта правительство сообщило о 3 новых случаях...

В Литве официально начался карантин: некоторые правила действуют с полуночи (109)

С целью пресечь распространение коронавируса в Литве...

|Maža didelių žinių kaina