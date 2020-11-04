Русские школы Литвы: за последние 10 лет число учеников сократилось на 14%, а в литовских - почти на треть

По данным Департамента статистики при Минфине, в 2009-2010 годах в Литве насчитывалось 440 504 ученика. 408 134 обучались в литовскоязычных общеобразовательных учреждениях, 17 634 человека – в школах с русским языком обучения, 14 170 человек – с польским, 566 учились в школах, где преподавание шло на том или ином другом языке.

За последние десять лет в русских и польских школах – потери. Так, в 2019-2020 годах в русскоязычных образовательных учреждениях обучались 15 079 учеников – на 2 555 человек меньше, чем в 2009-2010 годах. В школах с польским языком обучения число школьников уменьшилось на 2 993 человека, сегодня по всей стране в них учатся 11 177 учащихся.

С одной стороны, потери можно назвать незначительными, однако факт оттока учеников налицо. Тем не менее в литовских школах ситуация еще плачевнее. За десять лет число школьников, обучающихся на государственном языке, сократилось на 110 094 человека. Сегодня в литовскоязычных школах учатся 298 040 учеников.

Таким образом, в русских школах Литвы за минувшее десятилетие число учеников сократилось на 14,4%, в польских – на 21,1%, в литовских – 26,9%.

Прирост замечен лишь в общеобразовательных учреждениях, где обучение проходит на другом языке. Если в 2009-2010 годах в таких школах учились 566 человек, то в 2019-2020-х – 1 381 ученик. Рост составил 59%.

В целом за последние десять лет количество учеников в стране сократилось на 26%. В 2009-2010 годах в общеобразовательных школах Литвы насчитывалось 440 504 учащихся, в 2019-2020-х – 325 677 человек.

Говоря о проблематике русской школы Литвы, важно подчеркнуть, что резкий спад был отмечен в первые годы независимости, тогда страну покидали военные, вместе с ними уезжали их дети. В 1990 году в общеобразовательных учреждениях с русским языком обучения учились около 76 тысяч человек, всего в республике действовало 85 русских школ, а сегодня не более 30.

Тем не менее сегодня ситуация стабилизировалась. Исходя из статистических данных, школы с русским языком обучения даже выделяются на фоне условных конкурентов некоторым постоянством аудитории.

В портовой Клайпеде сегодня действует шесть школ с русским языком обучения – четыре прогимназии и две гимназии. Сегодня в них обучаются около 2 300 учеников.