Несмотря на то, что социальные опросы не показывают наличия враждебности в отношении русских, все же часть русскоязычных жителей Литвы может назвать ряд неприятных ситуаций, когда их называли "пятой колонной" или наделяли стереотипными качествами.

Русские – в числе самых любимых

Если оценивать ситуацию с точки зрения опасности, которую Россия представляет для соседних стран, можно было предположить, что немалая часть литовского общества может быть негативно настроена по отношению к русским Литвы. Однако опросы общественного мнения свидетельствуют – русские в Литве входят в число вызывающих симпатии групп, социальная дистанция по отношению к ним остается небольшой.

К примеру, опросы, проведенные Литовским институтом социальных исследований в 2005-2015 гг. показали, что большинство положительно относится к русскоязычному населению. Может, последние опросы дали бы несколько иной результат, но обычно такого рода установки в течение короткого времени быстро не меняются.

Русскоязычное меньшинство не ощущает никаких ограничений прав

С точки зрения оценки прав русских в Литве, также не заметно каких-либо проблем.

На данный момент в Литве проживает около 176 000 русских (данные переписи населения 2011 года - DELFI), это примерно 6% от общего числа граждан Литвы. У них есть свои культурные, образовательные, спортивные, детские и молодежные организации, благотворительные фонды. У русских Литвы есть право на обучение на родном языке, что создает условия для сохранения этнической идентичности (в Литве действуют 35 школ с обучением на русском языке).

Личный опыт показывает наличие русофобии

Однако в беседах русские Литвы упоминают о наличии напряжения, связанного с усиливающейся русофобией и живучестью стереотипов.

Ученики русских школ согласились поделиться своим опытом, они сталкивались с унижением и предубеждениями, поскольку говорят на другом языке и являются представителями другого этноса. Ниже представлены цитаты школьников:

"Я помню, несколько лет назад общался с друзьями на улице, мимо проходили двое подростков, услышав, что мы говорим по-русски, они назвали нас оккупантами".

"Мой учитель по истории входит в комиссию, оценивающую результаты экзаменов. Каждый год она проверяет работы вместе с учителем из литовской школы. Учительница заметила, что ее коллега не читал ответы учеников русских школ только потому, что не все они были верно сформулированы по-литовски. Учитель заявил, что он - патриот своей страны, поэтому не намерен уступать русским".

"Лично я часто сталкиваюсь с враждебностью в отношении русских. В первый раз я столкнулась с этим в 5 лет, когда хотела познакомиться с другими девочками (я тогда плохо знала литовский). Девочки были старше меня, когда я спросила, что они делают, мне ответили: "Пошла вон, мы с русскими не дружим".

"Два года назад в Вильнюсе состоялся концерт Imagine Dragons. Я стояла в огромной очереди, люди стояли в тесноте, было холодно. Ни с того, ни с сего стоявшие передо мной девушки стали толкаться, показывая свое недовольство, я попросила их прекратить, на что мне ответили: "Заткнись русская крыса!"

Если защищаешь русских – ты враг Литвы

Член правления Литовского союза школьников Доминикас Шюгжда сказал, что не сталкивался с открытыми оскорблениями в адрес русских, но часто слышит насмешки в их адрес за глаза.

"В моей среде этого нет, я этого не вижу, поскольку в моем окружении нет русских, но я слышу, как над ними насмехаются, употребляют в их адрес некрасивые выражения, вижу это и в социальном пространстве. Одноклассники, друзья, люди старшего возраста. А что самое печальное – это известные люди. У них есть авторитет, их видят многие", - сказал Шюгжда.

Юноша заметил, что иногда на вопрос, почему люди так думают, ему отвечают стереотипными фразами или вообще не приводят никаких аргументов. "Есть люди, мнение которых можно изменить, а другие и против меня настраиваются, выясняется, что "я против литовцев" и поэтому защищаю русских. Я думаю, что причины кроются в прошлом. В том, что мы были оккупированы, в том, что сейчас делают российские власти. Суть в том, что это передается из поколения в поколение. И еще одна причина – высказывания властей о русских, я думаю оттуда и идет ненависть и предубеждение", – сказал Шюгжда.

Виноваты СМИ?

Журналист Аудрюс Лелкайтис, который долгое время работал с русскими детьми в Висагинасе, заметил, что многие СМИ отождествляют российскую власть и политику с русским народом. По словам журналиста, СМИ оказывают большое влияние на формирование стереотипов и образов в сознании людей: "Выражая свое мнение, СМИ оказывают большое влияние на мнение общества и формируют отрицательный или положительный образ".

Данные исследования содержания литовских СМИ показали, что в телематериалах и в интернет-статьях русское нацменьшинство упоминается в контексте пропаганды. Именно журналисты, по словам Лелкайтиса, отбирают и обрабатывают информацию о нацменьшинствах и стараются сделать так, чтобы информация достигла максимально широкой аудитории. Как основной поставщик информации СМИ могут создать сильное напряжение в обществе в отношении нацменьшинств, увеличивая недоверие и равнодушие друг к другу.

Эта статья - часть программы Media4Change 2017/2018 г., в которой участвуют молодые журналисты. Они осуществляют проект Национального института социальной интеграции "Медиаграмотность и критическое мышление в работе с молодежью". Проект финансируется на средства программы ЕС Erasmus+.

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