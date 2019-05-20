20 мая Вайткус объявил, что это решение было принято во имя безопасности пешеходов.
"Мы не хотим ждать, когда произойдет несчастье. Как это когда-то было с нелегальными и небезопасными аттракционами, когда они представляли угрозу для жизни детей", – сказал мэр курорта.
Вайткус подчеркнул, что этот порядок вступит в силу с 1 июня и будет действовать до 1 сентября. В этот период на электросамокатах, велосипедах и веломобилях нельзя будет ездить по ул. Й.Басанавичюса, в парке Бирутес и на пирсе.
"Разрешить движение по ул. Й.Басанавичюса по специально размеченным дорожкам только велосипедам мы не можем юридически. Запрет на использование электросамокатов автоматически переносится и на велосипеды", – пояснил Вайткус.
Он сказал, что кататься на электросамокатах запрещается только в указанных местах, а перед тем как пересечь эти улицы или места, велосипедисты или водители самокатов должны сойти с транспортного средства и катить его.
Здание муниципалитета Вильнюса не выдержало напряжения: над парадным входом лопнуло стекло
20 мая после обеда избирателей, которые приехали...
Руководство Паланги запретило ездить на электросамокатах и велосипедах в центре города
Прошлым летом неоднократно поднималась тема...
В центре Каунаса на офисном здании поселили 100 000 пчел
На одном из офисных зданий в центре Каунаса 20 мая...
Предупреждение: на дорогах Литвы появилось больше полицейских автомобилей без опознавательных знаков (5)
Полиция предупреждает, что в теплое время года, когда...
В Литве начинается акция против "теневой" экономики (16)
В Литве начинается недельная гражданская акция против...
TOP новостей
Опрос жителей: должен ли президент Литвы встретиться с Путиным (173)
Должны ли руководители Литвы встретиться с...
На встрече Зеленским президент Литвы призвала "раздавить" олигархическую систему (2)
В понедельник после инаугурации новый президент...
Ответ главы штаба Науседы консерваторам: видно, что к этому готовились заранее
"Хочу поздравить наших коллег оппонентов с прекрасно...
Глава ассоциации: никто в Литве на стройке за 700 евро работать не хочет (14)
Молодежь в Литве на стройке работать не хочет, поэтому...
Зеленский вступил в должность президента Украины и заявил о роспуске Верховной Рады (58)
В понедельник, 20 мая, в Киеве прошла церемония...