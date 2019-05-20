Руководство Паланги запретило ездить на электросамокатах и велосипедах в центре города

20 мая Вайткус объявил, что это решение было принято во имя безопасности пешеходов.

"Мы не хотим ждать, когда произойдет несчастье. Как это когда-то было с нелегальными и небезопасными аттракционами, когда они представляли угрозу для жизни детей", – сказал мэр курорта.

Вайткус подчеркнул, что этот порядок вступит в силу с 1 июня и будет действовать до 1 сентября. В этот период на электросамокатах, велосипедах и веломобилях нельзя будет ездить по ул. Й.Басанавичюса, в парке Бирутес и на пирсе.

"Разрешить движение по ул. Й.Басанавичюса по специально размеченным дорожкам только велосипедам мы не можем юридически. Запрет на использование электросамокатов автоматически переносится и на велосипеды", – пояснил Вайткус.

Он сказал, что кататься на электросамокатах запрещается только в указанных местах, а перед тем как пересечь эти улицы или места, велосипедисты или водители самокатов должны сойти с транспортного средства и катить его.