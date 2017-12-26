Президент Даля Грибаускайте подчеркнула, что в эти дни умещается все самое дорогое.

"В эти мгновения мы особенно остро ощущаем силу добра. Когда заново понимаем, что такое настоящий праздник - видеть улыбки близких людей, слышать детский смех, преломлять вместе со всеми рождественский хлебец, делиться сердечным теплом. Давайте будем хранить это чувство общности как самый большой подарок этого вечера. Спокойствия и радости Вашим домам, света, который побеждает тьму", - пожелала президент жителям Литвы.

Премьер Саулюс Сквернялис в свою очередь отметил, что Сочельник связан с уютом, вниманием к самым дорогим людям и является наградой за все, сделанное в течение года.

"Искренняя забота, понимание и поддержка - это лучший подарок рождественского утра, которым я желаю вам делиться весь предстоящий год. Поздравляю всех с прекраснейшим праздником года. Пусть он будет щедрым и теплым для каждого. Счастливого Рождества и Нового Года", - желает премьер Сквернялис.

Спикер Сейма Викторас Пранцкетис пожелал разделить тепло с близкими, соседями, дальними родственниками и даже с незнакомыми прохожими.

"Желаю быть сильными в прощении и научиться ждать. Жизнь у обладающего ценностями человека сложнее, но более осмысленная. Давайте будем праздновать, радоваться и жить", - говорится в поздравлении Пранцетиса.