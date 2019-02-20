"Этот день для судов очень сложный и тяжелый. В такой ситуации не может быть каких-то комментариев. Это больно ударило по всей общине судей", - сказал председатель Совета судей и Литовского апелляционного суда Альгимантас Валантинас.

Он обратился к общине судей с просьбой выполнять свою работу.

Председатель суда не был склонен спекулировать мнением о том, что проявление коррупции в этой сфере можно было предугадать.

"Я хотел бы, чтобы вы поняли, что сделает судья. Он никогда не руководствуется предчувствием", - сказал Валантинас.

По его словам, задержанные судьи не смогут вернуться к рассмотрению дел, дела передадут другим судьям.

По словам Валантинаса, сейчас существует немало предохранителей, которые пресекают проявление коррупции. Он пояснил, что судья не может выбрать себе дело, существуют жесткие критерии отбора и оценки судьи.

Председатель Верховного суда Литвы Римвидас Норкус сказал, что он лично болезненно переживает эту ситуацию. Он заверил, что задержанный судья Эгидиюс Лаужикас занимался только гражданскими делами.

Говоря о деле, связанном с поместьем Виюнеле, он заметил, что в 2017 году, когда было принято решение снести постройку, Лаужикас этим делом не занимался.

По словам Норкуса, сейчас в суд поступило другое дело, связанное с тем же аспектом - менять ли порядок осуществления решения. Суды низшей инстанции считают, что порядок не надо менять.

Заседание ВСЛ по этому вопросу состоится 13 марта. По словам Норкуса, Лаужикаса на это дело не назначали.

В среду литовские правоохранительные органы сообщили, что в связи с подозрениями в коррупции задержаны восемь судей и пять адвокатов. Сегодня утром были задержаны 26 лиц – восемь судей различных звеньев (...) и пять известных адвокатов", – сообщил журналистам Генпрокурор Эвалдас Пашилис. Он отметил, что подозреваемые занимались "торговлей правосудием" в различных делах.

Президентская служба 20 февраля утром объявила, что под подозрением во взяточничестве и коррупции находятся трое судей Апелляционного суда Литвы Викторас Казис, Константин Гурин, Владимарас Бавеянас, судья Верховного суда Литвы Эгидиюс Лаужикас, судья Вильнюсского окружного суда Генрихас Яглинскис, судья Вильнюсского административного окружного суда Арунас Каминскас, судья Каунасского Регионального административного суда Гинтарас Чеканаускас, судья Вильнюсского городского участкового суда Робертас Райнис.