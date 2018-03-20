Эту новость сообщил председатель совета ЛРТ Жигинтас Печюлис

Моника Гарбачяускайте-Будрене во втором туре набрала 8 голосов, а занявшие второе и третье место кандидаты получили по два голоса.

С утра до полудня все 12 кандидатов представили свои программы и ответили на вопросы членов Совета ЛРТ.У каждого из них на эту процедуру было по полчаса.

Арунас Валинскас отозвал свою кандидатуру в последнюю минуту.

Выслушав кандидатов, совет ЛРТ провел обсуждение, затем было проведено тайное голосование.

Для победы кандидату требовалось не менее 7 голосов из 12.