Эту новость сообщил председатель совета ЛРТ Жигинтас Печюлис
Моника Гарбачяускайте-Будрене во втором туре набрала 8 голосов, а занявшие второе и третье место кандидаты получили по два голоса.
С утра до полудня все 12 кандидатов представили свои программы и ответили на вопросы членов Совета ЛРТ.У каждого из них на эту процедуру было по полчаса.
Арунас Валинскас отозвал свою кандидатуру в последнюю минуту.
Выслушав кандидатов, совет ЛРТ провел обсуждение, затем было проведено тайное голосование.
Для победы кандидату требовалось не менее 7 голосов из 12.
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