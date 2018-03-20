Во вторник совет Литовского национального радио и телевидения избрал генеральным директором ЛРТ бывшего редактора новостного портала DELFI Монику Гарбачяускайте-Будрене.
Monika Garbačiauskaitė - Budrienė
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Эту новость сообщил председатель совета ЛРТ Жигинтас Печюлис

Моника Гарбачяускайте-Будрене во втором туре набрала 8 голосов, а занявшие второе и третье место кандидаты получили по два голоса.

С утра до полудня все 12 кандидатов представили свои программы и ответили на вопросы членов Совета ЛРТ.У каждого из них на эту процедуру было по полчаса.

Статьи по теме:
Президент Литвы призывает выбирать руководителя ЛРТ в ходе открытого голосования  (7)
Советник президента о конкурсе на пост главы ЛРТ: двух сроков полномочия достаточно

Арунас Валинскас отозвал свою кандидатуру в последнюю минуту.

Выслушав кандидатов, совет ЛРТ провел обсуждение, затем было проведено тайное голосование.

Для победы кандидату требовалось не менее 7 голосов из 12.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Руководителем ЛРТ избрана Гарбачяускайте-Будрене (4)

Во вторник совет Литовского национального радио и...

Одинаковая корзина продуктов в разных магазинах может стоить на 10 евро больше (1)

Покупателей привлекают не только качественные...

С апреля – упрощенная процедура трудоустройства иностранцев в Литве

С 1 апреля 2018 года меняется порядок подачи документов на...

Дети из многодетных семей в Каунасе будут платить за проезд символическую плату (2)

Дети из многодетных семей в Каунасе будут...

Лазутка о принятии решения о "детских" деньгах: это некрасивая игра (1)

Вместо того, чтобы снизить налоги для воспитывающих...

TOP новостей

Страны Балтии реагировали по-разному: Эстония поздравила Путина, Литва - нет (12)

Страны Балтии по-разному реагировали на переизбрание...

Руководителем ЛРТ избрана Гарбачяускайте-Будрене (4)

Во вторник совет Литовского национального радио и...

Парламент Литвы определился: досрочных выборов не будет (13)

20 марта депутаты Сейма Литвы решали вопрос - одобрить...

Экономисты: так хорошо Литва не жила несколько сотен лет (315)

Если измерять благосостояние Литвы по ВВП на одного...

Одинаковая корзина продуктов в разных магазинах может стоить на 10 евро больше (1)

Покупателей привлекают не только качественные...