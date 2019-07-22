И несмотря на то, что ее сын Каролис Венцкус сказал, что борьба еще не завершилась, он подтвердил, что 15 июля суд принял решение. по словам Каролиса, суд отклонил жалобу Венцкене и требование остановить экстрадицию.
Одна из причин такого решения, по словам Венцкуса, - устаревший закон США об экстрадиции, который "не позволяет предъявить доказывающие иную позицию факты и аргументировать политическую суть дела".
Когда Венцкене передадут Литве, неизвестно.
DELFI напоминает, что Венцкене с лета прошлого года, когда американский суд принял решение выдать ее Литве, пытается оспорить и отменить это решение. Она неоднократно писала жалобы в суд, за нее вступались известные лица. Еще до того как Венцкене задержали в Чикаго, она попросила в США убежище, но его не успели рассмотреть.
История дела Венцкене
5 октября 2009 года в Каунасе был убит судья Йонас Фурманавичюс и Виолета Нарушявичене. Прокуроры выяснили, что убийство совершил житель Гарлявы Драсюс Кедис, который обвинял группу лиц в сексуальных преступлениях в отношении своей дочери. Через год Кедиса нашли мертвым. Опекуном дочери Кедиса стала его сестра Венцкене.
В 2012 году после того как Венцкене не выполнила постановление суда и не вернула девочку ее матери Лаймуте Станкунайте, ребенка забрали из дома судьи при участии многочисленных нарядов полиции. Позже Венцкене стала депутатом парламента и уехала из Литвы, скрываясь от правосудия, до того как парламент лишил ее неприкосновенности. В мае 2013 года ее подали в розыск.
Если Венцкене передадут Литве, то бывшая судья предстанет перед судом за развращение ребенка, незаконный сбор и распространение информации, невыполнение постановления суда и др. преступления (всего 13 эпизодов).
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