Бывшая судья из Литвы Неринга Венцкене, которая находится в американской тюрьме, с прошлого года пыталась остановить процесс экстрадиции в Литву, однако в середине июля суд отклонил ее жалобу, разбив надежду на освобождение.
Neringa Venckienė
© DELFI / Šarūnas Mažeika

И несмотря на то, что ее сын Каролис Венцкус сказал, что борьба еще не завершилась, он подтвердил, что 15 июля суд принял решение. по словам Каролиса, суд отклонил жалобу Венцкене и требование остановить экстрадицию.

Одна из причин такого решения, по словам Венцкуса, - устаревший закон США об экстрадиции, который "не позволяет предъявить доказывающие иную позицию факты и аргументировать политическую суть дела".

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Когда Венцкене передадут Литве, неизвестно.

DELFI напоминает, что Венцкене с лета прошлого года, когда американский суд принял решение выдать ее Литве, пытается оспорить и отменить это решение. Она неоднократно писала жалобы в суд, за нее вступались известные лица. Еще до того как Венцкене задержали в Чикаго, она попросила в США убежище, но его не успели рассмотреть.

История дела Венцкене

5 октября 2009 года в Каунасе был убит судья Йонас Фурманавичюс и Виолета Нарушявичене. Прокуроры выяснили, что убийство совершил житель Гарлявы Драсюс Кедис, который обвинял группу лиц в сексуальных преступлениях в отношении своей дочери. Через год Кедиса нашли мертвым. Опекуном дочери Кедиса стала его сестра Венцкене.

В 2012 году после того как Венцкене не выполнила постановление суда и не вернула девочку ее матери Лаймуте Станкунайте, ребенка забрали из дома судьи при участии многочисленных нарядов полиции. Позже Венцкене стала депутатом парламента и уехала из Литвы, скрываясь от правосудия, до того как парламент лишил ее неприкосновенности. В мае 2013 года ее подали в розыск.

Если Венцкене передадут Литве, то бывшая судья предстанет перед судом за развращение ребенка, незаконный сбор и распространение информации, невыполнение постановления суда и др. преступления (всего 13 эпизодов).

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