

В Норвегии Рождество считается главным праздником года, на который собирается вся семья. В старые добрые времена на рождественском столе у местных жителей присутствовало минимум семь сортов печенья. Но сейчас все скромнее, в рождественскую ночь большинство норвежцев предпочитает традиционную рождественскую еду — селедку, норвежскую колбасу, холодный свиной рулет, бараньи ребрышки.

Цена елки — до 300 евро

Рынок с натуральными ёлками открыт в нескольких километрах от центра Ставангера. Помимо елок, здесь также можно купить украшения для дома и венки на кладбище.

"К Рождеству норвежцы начинают готовиться за месяц до события и празднуют весь месяц, - шутит, показывая товар, работник рынка. - Поэтому и ёлки начинают покупать довольно рано — в начале декабря. Наши елки местные, норвежские, мы их привезли вон с той стороны фьорда. Эти небольшие стоят 50-60 евро, а вот посмотрите на эту красавицу, ее высота почти два с половиной метра - за неё мы просим 100€".

По его словам, самые популярные деревья высотой около 1,80 м по 60-70 евро. Несмотря на то, что тема экологии в Норвегии очень остра, интерес к натуральным елкам в последние годы растет, свидетельствует продавец. "Вы из Литвы? У нас тут ка раз два литовца работают, но сегодня у них выходной", - говорит на прощание седовласый норвежец.

Рождество в Норвегии © DELFI / Natalija Zverko

В торговых центрах города выбор искусственных елок не меньше. Цены варьируют от 50 до 300 евро.

"Главное отличие самой дорогой елки за 300 евро в том, что ее высота достигает 2.50 метров, она также украшена LED-гирляндой из 320 огоньков и может стоять на улице, а не только в помещении. Но самое главное — это качество, посмотрите, ее иголки выглядят почти, как натуральные. Хотя не обольщайтесь, она тоже произведена в Китае",- рассказывает в интервью DELFI Бьорн, консультант одного из магазинов.

Бьорн говорит, что несмотря на то, что в магазине есть цветные, черные и розовые елки, норвежцы предпочитают классические елки зеленого цвета высотой 2 метра по цене около 100 евро.

В магазинах - звезды, гномы, оленята

В первый день зимы, практически, как по команде, норвежцы в окнах своих домов зажигают бумажные или пластиковые звезды с электрической подсветкой. Их цены в зависимости от размера и качества варьируют от 8 до 30 евро. Подсвечники в виде лампочек стоят 4-6 евро, праздничный венок — 10-20 евро, светящиеся елочные шары с led-подсветкой — 10-30 евро, маленькая искусственная елочка на стол — 10 евро.

Накануне праздников в стране также продается множество рождественских гномов и дедов морозов. Так, небольшой гном на санках вам обойдется в 13 евро, норвежская снегурочка — в 20-25 евро, гномы, олени или деды морозы размером побольше могут стоить 30-50 евро. В Норвегии также популярно украшать дома светящимися игрушками. Так, пингвин с подсветкой вам обойдется в 18 евро, олененок — в 30 евро.

Набор с норвежской колбасой — 45 евро

В Ставангере, в Tou Scene, на одной из самых динамичных культурных арен в Норвегии, проходит рождественская ярмарка. Здесь можно приобрести елочные игрушки, вязаные варежки и носки, украшения.

Продавщица Лив торгует тут рождественскими наборами с норвежскими колбасами, яблочным сидром и джемом на базе норвежского напитка - аквавита.

"Эти наборы особенно популярны на Рождество, да и просто в зимний субботний вечер люди угощаются колбасой за бокалом вина. Здесь, как вы видите, колбаса, сделанная из оленины, лосятины и даже конины. У нас также есть свиная колбаса, приправленная чесноком и со вкусом красного вина", - рассказывает Лив.

Рождество в Норвегии © DELFI / Natalija Zverko

Одна палочка колбасы стоит около 17 евро, набор из трёх палочек вам обойдётся в 25€, а набор из трёх палочек колбасы, традиционного яблочного сидра и баночки джема стоит 45 евро.

Тут в творческой атмосфере бывшей пивоварни, можно также приобрести товары ручной работы: елочные игрушки, гномов, необычные коллажи и картины, ярко оформленные записные книжки. Само здание Tou Scene уникально и насчитывает более чем столетнюю историю. Оно было первоначально создано как Tou Brewery, пивоваренный завод, однако производство пива тут было остановлено в 1980 году.

Люксовый секонд-хенд — по отличной цене

Те же товары — елки, игрушки, праздничную посуду — можно приобрести и в секонд-хендах, которых в Ставангере немало. Цены на такую продукцию, как правило, колеблются в пределах 2-10 евро. По цене 5-10 евро здесь также можно приобрести старинные подсвечники и картины.

А недавно в сеть магазинов секонд-хенда от неизвестного дарителя поступил рождественский подарок - 300 дизайнерских нарядов из кашемира, шерсти и шелка. На этикетках - названия марок Versace, Valentino, Lanvin и другие.

Новое платье или костюм одного из этих брендов может стоить до 10 000 евро.

Пожертвование является наибольшим по стоимости даром от физического лица за всю историю сети. Купить фирменные наряды в магазинах секонд-хенда можно было за 100-400 евро.