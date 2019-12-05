"В этом году проводите праздники активно. Мы приглашаем на встречу с Дедом Морозом и рождественским поездом в Вильнюсе на железнодорожном вокзале, а играть в интерактивную игру можно о всей Литве", – сказал гендиректор LG Keleiviams Линас Баужис.
Игра называется "От елки к елке". Надо зарегистрироваться на сайте www.nuoeglesikiegles.lt и побывать у рождественских елок в 5 городах Литвы. Выполнившим эти условия подарят два билета в Forum Cinemas и возможность участвовать в лотерее, будут разыгрывать главный приз – электрический самокат.
В игре принимают участие елки 12 городов Литвы: Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Шяуляй, Паневежиса, Мариямполе, Мажейкяй, Кретинги, Рокишкиса, Радвилишкиса, Кайшядориса и Игналины. Правила игры и всю информацию можно найти на сайтах www.nuoeglesikiegles.lt и www.traukiniobilietas.lt.
Две недели подряд на выходных: 14–15 и 21–22 декабря в резиденции Деда Мороза на Вильнюсском железнодорожном вокзале с детьми будет общаться Дед Мороз. Он вместе с детьми посетит Музей железной дороги и пригласит рябят прокатиться на рождественском поезде по маршруту Вильнюс-Аэропорт-Вильнюс. Поездка займет около 30 минут.
Купить билеты на рождественский поезд заранее и ознакомиться с программой можно на сайте www.traukiniobilietas.lt.
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