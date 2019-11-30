Крупные города украшают елки не только для своих жителей, но и ради привлечения большего числа туристов.
В этом году удивить горожан и гостей старались и Вильнюс и Каунас.
В этом году Вильнюс до последних минут хранил в тайне концепцию украшения елки.
В столице зажглись огни на 27-метровой зеленой красавице, вокруг которой разместился рождественский городок.
"Мы надеемся, что в этом году вильнюсская елка удивит своей тематикой и станет самой красивой елкой в Европе", – сказала несколько дней назад порталу DELFI представитель Вильнюсского муниципалитета Неринга Колкайте.
Каунас в этом году украсил елку пластиковыми соломками, которые были использованы для украшения елки в прошлом году. Они приобрели очертания космических фигур.
В этом году каунасскую елку в 10-й раз украшала художник Юрате Шмидтене. В этом году идею украшения елки она почерпнула из книги "Маленький принц".
В осуществлении идеи ей помогла художница Аушра Клейзайте.
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