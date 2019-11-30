Крупные города украшают елки не только для своих жителей, но и ради привлечения большего числа туристов.

В этом году удивить горожан и гостей старались и Вильнюс и Каунас.

В этом году Вильнюс до последних минут хранил в тайне концепцию украшения елки.

В столице зажглись огни на 27-метровой зеленой красавице, вокруг которой разместился рождественский городок.

"Мы надеемся, что в этом году вильнюсская елка удивит своей тематикой и станет самой красивой елкой в Европе", – сказала несколько дней назад порталу DELFI представитель Вильнюсского муниципалитета Неринга Колкайте.

Каунас в этом году украсил елку пластиковыми соломками, которые были использованы для украшения елки в прошлом году. Они приобрели очертания космических фигур.

В этом году каунасскую елку в 10-й раз украшала художник Юрате Шмидтене. В этом году идею украшения елки она почерпнула из книги "Маленький принц".

В осуществлении идеи ей помогла художница Аушра Клейзайте.