Рождественское поздравление митрополита Иннокентия: поделитесь с ближним теплом

"Одно из величайших благ, которое Христос принес нам, грешным людям, — это мир, — мир, как примирение с Богом, примирение с собой, примирение с ближними, умиротворение наших сердец, водворение порядка и гармонии среди людей", - говорится в рождественском послании глава Православной церкви Литвы, митрополит Виленский и Литовский Иннокентий.
Среди значимых событий ушедшего года, произошедших в жизни епархии в, он отметил 700-летие учреждения Православной митрополии
на литовской земле, а также 100-летие восстановления
Патриаршества в Русской Православной Церкви.
"В этот светлый день примите, всечестные отцы, дорогие
братья и сестры, жители Литовской земли, мои самые теплые
поздравления и благопожелания со светлым Рождеством
Христовым и Новолетием!", - желает митрополит Иннокентий.
"Вновь мы празднуем рождение по плоти нашего Бога и
Спасителя Господа Иисуса Христа, вновь мы слышим знакомые
ангельские слова — «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в
человецех благоволение» (Лк. 2, 14), - говорит митрополит Иннокентий в своейм послании.
Этого события ждало все человечество с момента, когда наши
согрешившие прародители были изгнаны из рая. Это событие
стало воплощением божественного обетования, божественным
промыслом о падшем человечестве. Ради этого события
вдохновенные ветхозаветные пророки обличали грех, призывали
к покаянию и обновлению жизни богоизбранный еврейский
народ, в среде которого и воплотился Сын Божий, Спаситель мира
Господь наш Иисус Христос.
Воплощение Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа
от Девы Марии, коренным образом изменило мир, заняло
центральное место среди мировых событий и от него ведется
летоисчисление — до и после Рождества Христова.
Одно из величайших благ, которое Христос принес нам,
грешным людям, — это мир, — мир, как примирение с Богом,
примирение с собой, примирение с ближними, умиротворение
наших сердец, водворение порядка и гармонии среди людей.
Мир Божий — это бесценное сокровище. Призывая христиан
к приобретению духовного сокровища – мира, апостол Павел
пишет им: «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь…
Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с
благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир
Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и
помышления ваши во Христе Иисусе» (Фил. 4:4-7).
Для приобретения мира в душе необходимо примириться
с Богом, очистить свою душу от того, что тяготит её и что
выросло высокой стеной между нами и `Богом. Для этого надо
пересмотреть всю свою жизнь, покаяться от всего сердца во всех
своих согрешениях. Нужно всем своим сердцем обратиться к Богу,
этому Врачу наших душ, и понять, что только в Нем одном наше
счастье, наша жизнь, наша крепость и наше будущее.
Мир Божий раскрывается уже здесь, в этой жизни, в сердечной
простоте, милосердии и жертвенной любви к ближнему. От нас
требуется немногое: поделиться с ближними душевным теплом,
разделить радость, поддержать в беде, помочь нуждающимся.
Этими простыми делами любви мы уподобляемся Богу и следуя
за Ним, мы облагораживаем и преображаем этот мир. Главное,
никогда не отчаиваться, помнить, что Бог нас никогда не оставит и
все, что выпадет нам в жизни, будет совершаться по Его милости и
с Его благодатной помощью.
Осознав это, надо исправить своё поведение и непременно
одухотворить свою жизнь, сделать её более христианской, чтобы
снова не сбиться с пути и не впасть в прежние ошибки. Нам нужно
постоянно проверять свою совесть, очищать её покаянием, ходить
в церковь, причащаться Святых Христовых Таин, стремиться
делать добро.
В эти святые рождественские дни мы стремимся принести
в дар Богомладенцу Христу наши горячие молитвы, добрые
дела христианской благотворительности и милосердия,
свидетельствующие о нашем намерении служить Богу и любить
ближних. Мы открываем двери для Христа, когда бескорыстно
творим добро ближним и дальним.
Пусть дела милосердия станут свидетельством нашей
искренней веры, свидетельством нашей надежды и любви к Богу,
свидетельством нашего твердого шествия за Христом Спасителем.
Будем учиться видеть тех, кто нуждается в нашей помощи и
участии.
По милости Божией мы прожили еще один год нашей жизни.
Каждое Рождество мы подводим итоги ушедшего года, благодарим
Спасителя за все Его бесчисленные благодеяния. Среди значимых
событий, произошедших в жизни нашей епархии в 2017 году, я
бы отметил 700-летие учреждения Православной митрополии
на литовской земле, а также 100-летие восстановления
Патриаршества в Русской Православной Церкви.
В этот светлый день примите, всечестные отцы, дорогие
братья и сестры, жители Литовской земли, мои самые теплые
поздравления и благопожелания со светлым Рождеством
Христовым и Новолетием! Пусть Господь хранит нашу Церковь,
нашу епархию, наши большие и малые приходы и общины.
Молитвенно желаю вам ощутить великий духовный смысл этого
события, в котором Бог явил свою безграничную любовь к нам.
Да ниспошлет ныне родившийся Господь душам вашим радость
и праздничное веселие, да уврачует болезни и утешит скорби, да
поможет вам преодолеть трудности нашей жизни! Да пребудет с
вами помощь и заступничество Божией Матери и всех святых!
Аминь".
Напомним, что сегодня в Храме во имя Преподобной Ефросинии Полоцкой в 13 часов состоится рождественский концерт, а на Кафедральной площади Вильнюса пройдет празднование православного рождества.
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