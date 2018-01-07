Рождественское поздравление митрополита Иннокентия: поделитесь с ближним теплом

"Одно из величайших благ, которое Христос принес нам, грешным людям, — это мир, — мир, как примирение с Богом, примирение с собой, примирение с ближними, умиротворение наших сердец, водворение порядка и гармонии среди людей", - говорится в рождественском послании глава Православной церкви Литвы, митрополит Виленский и Литовский Иннокентий.

Среди значимых событий ушедшего года, произошедших в жизни епархии в, он отметил 700-летие учреждения Православной митрополии

на литовской земле, а также 100-летие восстановления

Патриаршества в Русской Православной Церкви.

"В этот светлый день примите, всечестные отцы, дорогие

братья и сестры, жители Литовской земли, мои самые теплые

поздравления и благопожелания со светлым Рождеством

Христовым и Новолетием!", - желает митрополит Иннокентий.

"Вновь мы празднуем рождение по плоти нашего Бога и

Спасителя Господа Иисуса Христа, вновь мы слышим знакомые

ангельские слова — «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в

человецех благоволение» (Лк. 2, 14), - говорит митрополит Иннокентий в своейм послании.

Этого события ждало все человечество с момента, когда наши

согрешившие прародители были изгнаны из рая. Это событие

стало воплощением божественного обетования, божественным

промыслом о падшем человечестве. Ради этого события

вдохновенные ветхозаветные пророки обличали грех, призывали

к покаянию и обновлению жизни богоизбранный еврейский

народ, в среде которого и воплотился Сын Божий, Спаситель мира

Господь наш Иисус Христос.

Воплощение Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа

от Девы Марии, коренным образом изменило мир, заняло

центральное место среди мировых событий и от него ведется

летоисчисление — до и после Рождества Христова.

Одно из величайших благ, которое Христос принес нам,

грешным людям, — это мир, — мир, как примирение с Богом,

примирение с собой, примирение с ближними, умиротворение

наших сердец, водворение порядка и гармонии среди людей.

Мир Божий — это бесценное сокровище. Призывая христиан

к приобретению духовного сокровища – мира, апостол Павел

пишет им: «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь…

Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с

благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир

Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и

помышления ваши во Христе Иисусе» (Фил. 4:4-7).

Для приобретения мира в душе необходимо примириться

с Богом, очистить свою душу от того, что тяготит её и что

выросло высокой стеной между нами и `Богом. Для этого надо

пересмотреть всю свою жизнь, покаяться от всего сердца во всех

своих согрешениях. Нужно всем своим сердцем обратиться к Богу,

этому Врачу наших душ, и понять, что только в Нем одном наше

счастье, наша жизнь, наша крепость и наше будущее.

© Фото - Виленско-Литовская епархия

Мир Божий раскрывается уже здесь, в этой жизни, в сердечной

простоте, милосердии и жертвенной любви к ближнему. От нас

требуется немногое: поделиться с ближними душевным теплом,

разделить радость, поддержать в беде, помочь нуждающимся.

Этими простыми делами любви мы уподобляемся Богу и следуя

за Ним, мы облагораживаем и преображаем этот мир. Главное,

никогда не отчаиваться, помнить, что Бог нас никогда не оставит и

все, что выпадет нам в жизни, будет совершаться по Его милости и

с Его благодатной помощью.

Осознав это, надо исправить своё поведение и непременно

одухотворить свою жизнь, сделать её более христианской, чтобы

снова не сбиться с пути и не впасть в прежние ошибки. Нам нужно

постоянно проверять свою совесть, очищать её покаянием, ходить

в церковь, причащаться Святых Христовых Таин, стремиться

делать добро.

В эти святые рождественские дни мы стремимся принести

в дар Богомладенцу Христу наши горячие молитвы, добрые

дела христианской благотворительности и милосердия,

свидетельствующие о нашем намерении служить Богу и любить

ближних. Мы открываем двери для Христа, когда бескорыстно

творим добро ближним и дальним.

Пусть дела милосердия станут свидетельством нашей

искренней веры, свидетельством нашей надежды и любви к Богу,

свидетельством нашего твердого шествия за Христом Спасителем.

Будем учиться видеть тех, кто нуждается в нашей помощи и

участии.

По милости Божией мы прожили еще один год нашей жизни.

Каждое Рождество мы подводим итоги ушедшего года, благодарим

Спасителя за все Его бесчисленные благодеяния. Среди значимых

событий, произошедших в жизни нашей епархии в 2017 году, я

бы отметил 700-летие учреждения Православной митрополии

на литовской земле, а также 100-летие восстановления

Патриаршества в Русской Православной Церкви.

В этот светлый день примите, всечестные отцы, дорогие

братья и сестры, жители Литовской земли, мои самые теплые

поздравления и благопожелания со светлым Рождеством

Христовым и Новолетием! Пусть Господь хранит нашу Церковь,

нашу епархию, наши большие и малые приходы и общины.

Молитвенно желаю вам ощутить великий духовный смысл этого

события, в котором Бог явил свою безграничную любовь к нам.

Да ниспошлет ныне родившийся Господь душам вашим радость

и праздничное веселие, да уврачует болезни и утешит скорби, да

поможет вам преодолеть трудности нашей жизни! Да пребудет с

вами помощь и заступничество Божией Матери и всех святых!

Аминь".

Напомним, что сегодня в Храме во имя Преподобной Ефросинии Полоцкой в 13 часов состоится рождественский концерт, а на Кафедральной площади Вильнюса пройдет празднование православного рождества.