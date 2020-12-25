Рождественский уют: жители Литвы украшают балконы

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Несмотря на то, что в этом году Рождество в Литве иное, даже в такой нелегкий период не стоит поддаваться негативным эмоциям. Праздник можно создать своими руками. Жители Литвы украшают фасады частных домов и балконы многоквартирных домов.
Если поздно вечером вам довелось побывать в спальном районе, вы своими глазами можете увидеть красочные балконы.
Delfi предлагает взглянуть на украшенные балконы многоквартирных домов.
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