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Несмотря на то, что в этом году Рождество в Литве иное, даже в такой нелегкий период не стоит поддаваться негативным эмоциям. Праздник можно создать своими руками. Жители Литвы украшают фасады частных домов и балконы многоквартирных домов.
Рождественский уют: жители Литвы украшают балконы
© DELFI / Andrius Ufartas

Если поздно вечером вам довелось побывать в спальном районе, вы своими глазами можете увидеть красочные балконы.

Delfi предлагает взглянуть на украшенные балконы многоквартирных домов.

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