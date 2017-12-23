В Сочельник – 24 декабря - рождественский паровозик будет курсировать с 11 до 19.35 ч. В первый и второй день Рождества – с 11 до 21.15 ч. Иначе он будет курсировать и в последний день этого и первый день нового года. 31 декабря – с 11 до 19.35, а 1января – с 12 до 21.15 ч.

Напомним, что паровозик в Вильнюсе будет курсировать до 7 января. Это развлечение стоит 2 евро. Все пассажиры паровозика получают билет – открытку со специальной атрибутикой, а печать на ней – это свидетельство, что вы катались на рождественском паровозике. Этот атрибут можно приобрести в паровозике. Правда, детям до 7 лет, которые сидят у родителей на коленях, отдельный билет покупать не надо.

На паровозик можно сесть на главной, украшенной рождественскими декорациями, остановке, которая находится у Кафедральной площади, рядом со сквером Одминю, на ул. Швентарагё, 1. Или на промежуточных остановках – на Ратушной площади и площади В. Кудирки.

На главной остановке маршрута пассажиров в этом году ожидает новшество – на смонтированном интерактивном экране можно наблюдать, в какой точке в реальном времени находится паровозик. Здесь есть и расписание паровозика.

Рождественский паровозик в этом году может одновременно перевозить 44 пассажиров – на 10 больше, чем в прошлом году.