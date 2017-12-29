Рождественский концерт на Каунасском автовокзале

После обеда в зале заиграла рождественская музыка, стали собираться пассажиры, которые пели White Christmas. Неожиданный концерт на вокзале организовал хор Литовского медицинского университета Neris, сказано в пресс-релизе компании Kautrа.
"Мы все говорим о том, что Рождество - время чудес. Я думаю, нам удалось создать небольшое рождественское чудо и порадовать пассажиров. Приятно, что хор может успешно выступить и в нетрадиционном пространстве", - сказал руководитель хора Томас Лапинскас.
В хоре было 40 исполнителей. Они исполнили на автовокзале четыре произведения.
"Это подарок нашим пассажирам. Мы часто забываем, что на Рождество можно подарить не только вещи, но и хорошие эмоции. Рождество - хорошее время, чтобы ненадолго остановиться и послушать хорошую музыку", - сказала руководитель вокзала Лайма Пакусене.
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